Putyin elrendelte az orosz csapatok kivonását Szíriából

"A védelmi miniszternek és a vezérkari főnöknek parancsba adom: kezdjék el az orosz csapatkontingens kivonását állandó állomáshelyeire" - mondta a bázis személyi állománya előtt Putyin, az orosz fegyveres erők főparancsnoka, aki előre be nem jelentett látgatáson kereste fel Hmejmímet.



Hivatalos hétfői programja szerint az orosz vezető a nap folyamán Kairóba, majd Ankarába látogat, ahol Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi, illetve Recep Tayyip Erodgan elnökkel tárgyal a szíriai rendezésről. Hmejmímben Bassár el-Aszad szíriai elnökkel is találkozott.



Putyin hangsúlyozta, hogy az orosz fegyveres erők a szíriai hadsereggel közösen a nemzetközi terrorizmus legharcképesebb csoportosulását zúzták szét Szíriában.



"Ezzel kapcsolatban döntés született arról, hogy a Szíriai Arab Köztársaság területén tartózkodó orosz kontingens jelentős része hazatér Oroszországba" - jelentette ki.



"Ha a terroristák még egyszer felemelik fejüket, olyan csapásokat mérünk rájuk, amilyeneket még nem láttak" - tette hozzá.



"Sohasem felejtjük el azokat az áldozatokat és veszteségeket, amelyeket a terrorizmus elleni küzdelemben hoztunk meg itt, Szíriában és Oroszországban" - hangsúlyozta az orosz elnök.



"De ez nem késztet bennünket arra, hogy ölbe tegyük a kezünket és visszavonuljunk. Ez egyáltalán nem jellemző népünkre. Ellenkezőleg, ez az emlékezet erőt ad az abszolút gonosz, a nemzetközi terrorizmus kiirtásához, bármilyen álarcban is jelentkezzen" - mondta Putyin, aki gratulált a katonáknak a "fényes győzelemhez".



Méltatta, hogy Szíriát sikerült szuverén és független államként megőrizni, és megteremteni a feltételeket az ENSZ égisze alatt lefolytatandó politikai rendezéshez. Közölte, hogy az arab országban a részleges csapatkivonás után is tovább működik majd az orosz békéltetőközpont, valamint állandó alapon a hmejmími orosz légi bázis és a tartuszi haditengerészeti támaszpont.



Oroszország 2015. szeptember 30-án avatkozott be a szíriai polgárháborúba az Aszad-rendszer oldalán, megfordítva ezzel a háború menetét. Moszkva légi, vezérkari és diplomáciai támogatással, valamint hírszerzéssel, különleges egységekkel, katonai tanácsadókkal, fegyverszállításokkal és humanitárius segéllyel támogatja Damaszkuszt.



A hmejmími villámlátogatást követően Putyin Kairóba utazott, ahol Szíszi elnök ünnepélyes fogadtatásban részesítette.