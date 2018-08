Putyin és Macron a menekültek hazatérésében való együttműködésről tárgyalt

A szíriai infrastruktúra helyreállítása és a menekültek hazatérése terén zajló együttműködés folytatásának fontosságát hangsúlyozta Vlagyimir Putyin Emmanuel Macronnak - számolt be pénteken az orosz és a francia elnök pénteki telefonbeszélgetéséről a Kreml sajtószolgálata.



"Vlagyimir Putyin hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a nemzetközi közösség folytassa a közreműködést Szíria szociális és gazdasági infrastruktúrájának helyreállítása, valamint a menekültek és a lakhelyüket ideiglenesen elhagyni kényszerültek visszatérése terén" - áll a közleményben.



A két vezető méltatta a szíriai Kelet-Gútában júliusban végrehajtott közös humanitárius műveletet, amelynek során - a két elnök megállapodása alapján - 40 tonnányi francia segélyt orosz katonai szállítógépekkel juttattak el Szíriába.



A Kreml sajtóközleménye szerint a két vezető "más témákról" is eszmecserét folytatott.



A francia elnöki hivatal közölte: Macron a telefonbeszélgetés során szóba hozta Putyinnak az Oroszországban terrorizmus címén elítélt, börtönében immár csaknem három hónapja éhségsztrájkoló Oleh Szencov krími ukrán filmrendező ügyét.



"A köztársasági elnök kifejezte Putyin elnöknek aggodalmát amiatt, hogy Szencov egészségi állapota veszélyesen megromlott, és hangsúlyozta annak fontosságát, hogy Oroszország sürgősen találjon emberséges megoldást a helyzetre" - áll az Élysée-palota közleményében, amely szerint Macron "több javaslatot" is tett a helyzet "gyors, humanitárius megoldására", és az orosz elnök "megígérte, hogy válaszol" ezekre. A javaslatok mibenlétéről konkrétumot nem közöltek.



Szencov unokatestvére, Natalja Kaplan szerdán a Facebookon azt írta, hogy az elítélt állapota "katasztrofális". Ljudmila Denyiszova ukrán emberi jogi biztos csütörtökön azzal a kéréssel fordult orosz kollégájához, hogy az elítéltet mielőbb repülőgéppel szállítsák speciális kórházba. Az ombudsman szerint az ukrán fél kész lenne Szencov esetében bármilyen megoldásra, hogy fogolycsere útján a rendező visszanyerje szabadságát. Moszkva a fogolycsere lehetőségét elutasítja, mert az elítéltet saját állampolgárának tekinti.



Az orosz emberi jogi biztos, Tatyjana Moszkalkova hivatala csütörtökön aznapi dátummal ellátott fényképet tett közzé a rendezőről, és azt közölte, hogy Szencov élete nincs veszélyben. A közlemény szerint az elítélt infúziós kezelést kap, valamint napi öt alkalommal 10 kanálnyit a Nutridrink tápfolyadékból.



A fotón Szencov a jelek szerint önerőből megállt a lábán. A filmrendező május 14-én kezdett határidő nélküli éhségsztrájkot, követelve 64, Oroszországban szerinte politikai okokból bebörtönzött ukrán szabadon bocsátását. Magának nem kért szabadságot.