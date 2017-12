Putyin indul a jövő évi elnökválasztáson

A hivatalban lévő orosz államfő ezt a fennállásának 85. évfordulóját ünneplő GAZ autógyárban jelentette be. A 65 éves politikusnak nagy az esélye arra, hogy a március 18-án megtartandó elnökválasztáson ismét fölényesen győzzön, közvélemény-kutatások szerint ugyanis a polgárok négyötöde támogatja annak ellenére, hogy Oroszország a gazdasági nehézségekkel küzd, konfliktusban áll a Nyugattal, és az államfő kormányzási módszereit a liberális ellenzék és külföld is bírálja. "Igen, jelöltetni fogom magam az Oroszországi Föderáció elnöki posztjára" - jelentette ki az elnök, aki vagyonbevallása szerint maga is két ritka veterán Volga gépkocsi (egy GAZ M21-es és egy GAZ M21-R típusú) tulajdonosa. Putyin gyakorlatilag 1999. december 31., vagyis Borisz Jelcin elnök lemondása óta irányítja Oroszországot államfői vagy miniszterelnöki minőségben. A politikus negyedik alkalommal pályázik az elnökségre.



Vlagyimir Putyint 2000-ban és 2004-ben négyéves időszakra választották meg államfővé, majd, mivel az orosz alkotmány nem enged meg kettőnél több egymást követő elnöki ciklust, távozott a tisztségből, amelyre Dmitrij Medvegyev addigi miniszterelnököt választották meg. Négyévi kormányfői tevékenység és az elnöki mandátum hat évre történő meghosszabbítását követően Putyin 2012-ben ismét államfő lett, Medvegyev pedig visszakerült a kormányfői pozícióba. Az orosz vezető az elmúlt hónapokban lebegtette az újrajelöltetés lehetőségét. Idén októberben a Valdaj vitaklub tanácskozásán úgy fogalmazott, az elnök feladata az, hogy a kormányzás és gazdasági fejlődés szempontjából rugalmassá és egyben versenyképessé alakítsa át Oroszországot. Vlagyimir Putyint hívei a Szovjetunió széthullását követő zűrzavar utáni stabilitás megteremtőjeként és Oroszország nagyhatalmi státusának helyreállítójaként tisztelik, bírálói viszont autoriter és geopolitikai elégtételre törekvő vezetőt látnak benne.



A Levada Központ ezen a héten közölt felmérése szerint az oroszok 58 százaléka készül voksolni a 2018-as elnökválasztáson - ami jelentős visszaesés az 2008-as 75 százalékos választási készséghez képest -, közülük pedig 67 százalék adná a szavazatát Vlagyimir Putyinra. Az orosz elnök 16 évig hírszerzőként szolgált a KGB-nél, majd 1991-ben a szentpétervári önkormányzat helyettes vezetője lett. Jelcin 1996-ban szólította az apparátusába, ahol karrierje gyorsan ívelt felfelé, majd a reformer vezető távozása után ügyvezető elnök lett. A hivatalos elnökválasztási kampány a december 7. és 17. közötti időszakban startol majd Oroszországban.



Putyin mellett eddig Vlagyimir Zsirinovszkij, a konzervatív-nacionalista Liberális Demokrata Párt vezetője - ő a Romira intézet eheti felmérése szerint ma a második helyen végezne -, Grigorij Javlinszkij, a liberális Jabloko párt társalapítója, Kszenyija Szobcsak és Jekatyerina Gordon televíziós személyiség, Szergej Polonszkij üzletember, Borisz Tyitov vállalkozási ombudsman, a Növekedés Pártjának vezetője, Elvira Agurbas üzletasszony, Szamszon Solademi apai ágon nigériai származású blogger jelezte indulási szándékát. Elnökjelölt-aspiránsnak tekinti magát Alekszej Navalnij ellenzéki aktivista is, noha próbaidős köztörvényes börtönbüntetése miatt a választási törvény kizárja őt a potenciális indulók közül.



A Központi Választási Bizottság eddig az elnökségre pályázó politikusok egyikét sem jegyezte be hivatalos jelöltként. A vonatkozó törvény értelmében az államfői posztra mind a parlamenti, mind a törvényhozáson kívüli pártok állíthatnak jelöltet. Ez utóbbiak esetében a jelölti regisztráláshoz 100 ezer, a független jelöltek esetében pedig 300 ezer támogató aláírását kell összegyűjteni.