Putyin is tisztelettel emlékezett meg Helmut Kohlról

A pénteken elhunyt Helmut Kohl volt német kancellárról Vlagyimir Putyin orosz elnök is tisztelettel emlékezett meg - erről is beszélt Kun Miklós történész, Oroszország-szakértő az M1 aktuális csatornán szombaton.



Elmondta: kancellársága idején Helmut Kohl egyensúlyozott, hogy a Szovjetunióval, illetve Oroszországgal jó viszonyt ápoljon, úgy gondolta, hogy egy német-orosz konfliktus tönkreteheti mindkét országot. A szakértő ugyanakkor arra is kitért, hogy az orosz ideológia formálóinak körében valójában nincs jó vélemény Kohl kancellárról, mert úgy vélik, hogy meggyengítette az "orosz birodalmat" és Németország újraegyesítése kapcsán becsapta Mihail Gorbacsov akkori szovjet vezetőt.



Az Oroszország elleni gazdasági szankciókról szólva Kun Miklós úgy vélte, hogy azok a várakozásokkal ellentétben nem törték össze az országot. "Kibírta, de nem járt jól" - fogalmazott.