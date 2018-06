Putyin szerint ádáz belpolitikai harc miatt nem tud találkozni Trumppal

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az ádáz amerikai belpolitikai harc gátolja, hogy létrejöjjön a találkozó közte és amerikai kollégája, Donald Trump között. Putyin erről az ORF osztrák közszolgálati tévének adott interjújában beszélt, amelyet keddi bécsi látogatása előestéjén mutat be a tévé.Az ORF hétfőn napközben rövid előzetest sugárzott az interjúból. Trump márciusban azt mondta: hamarosan létrejön a találkozója Putyinnal. A már akkor is feszült amerikai-orosz viszony azonban azóta tovább romlott a szíriai konfliktus és a Szergej Szkripal kettős ügynök megmérgezését követő nézeteltérések miatt. Putyin májusban azt mondta: a reménybeli csúcstalálkozó megrendezését több probléma is akadályozza, és egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor kerülhet rá sor.Az ORF-nek arra a kérdésére, hogy miért tart olyan sokáig a szervezés, az orosz elnök azt válaszolta:

Erről amerikai kollégáikat kell megkérdezniük. Szerintem az ádáz amerikai belpolitikai harc áll mögötte.

Nem fejtette ki, hogy mikre gondol. Donald Trumpra a legsúlyosabb belpolitikai nyomás amiatt nehezedik, hogy Robert Mueller különleges ügyész vizsgálatot folytat az amerikai elnökválasztásba való feltételezett orosz beavatkozás ügyében, nevezetesen, hogy Trump kampánystábja összejátszott-e az orosz vezetéssel - írta a Reuters hírügynökség, hozzátéve, hogy Moszkva tagadja ezeket a vádakat.

Egyik legutóbbi beszélgetésünkben Donald azt mondta: aggasztja egy új fegyverkezési verseny veszélye. Teljesen egyetértek vele ebben.

- mondta Putyin az interjúban.