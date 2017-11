Putyin szerint van esélye a szíriai konfliktus lezárásának

A dél-oroszországi üdülővárosban - az ENSZ égisze alatt tartott genfi Szíria-tárgyalások újabb fordulója előtt néhány nappal - összehívott minicsúccsal az orosz elnök, Bassár el-Aszad szíriai elnök fő támogatója már a konfliktus utáni időszakot kívánta előkészíteni, mivel a damaszkuszi rendszer az orosz hadsereg támogatásával Szíria területének nagy részét visszafoglalta a lázadóktól és a dzsihadistáktól - jegyezte meg az AFP francia hírügynökség.



"Megjelent a valódi esélye, hogy véget vessünk ennek a több éve tartó polgárháborúnak" - jelentette ki Putyin. "A szíriai népnek saját magának kell meghatároznia a jövőjét. (...) Egyértelmű, hogy ez a folyamat nem lesz egyszerű, és kompromisszumokat igényel valamennyi fél, közöttük a szíriai kormány részéről - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy Moszkva, Teherán és Ankara "a legaktívabb erőfeszítéseket teszi meg annak érdekében, hogy ez a munka a lehető legeredményesebb legyen".



Az orosz elnök méltatta Erdogan török és Róháni iráni elnök fontos szerepét az asztanai Szíria-közi tárgyalási folyamatban, hangsúlyozva, hogy nélkülük nem lehetséges politikai rendezés Szíriában.



A kazah fővárosban Irán - Damaszkusz térségbeli szövetségese - és a szintén a szíriai kormányzatot támogató Oroszország védnöksége alatt tartják a szíriai felek közötti tárgyalásokat, amelyek eredményeképpen létrehoztak négy "feszültségmentesítési övezetet" a térségben. Az asztanai folyamat keretében sikerült csökkenteni a feszültséget az adott térségekben és tárgyalóasztalhoz ültetni katonai kérdések megvitatására a rendszer és az ellenzék képviselőit, míg a politikai rendezést célzó genfi tárgyalások továbbra is holtponton vannak.



A 2005. szeptemberi orosz katonai beavatkozás megfordította a háború állását, a kormányerőknek sikerült kiűzniük Palmürából az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadistáit, majd Aleppóból a lázadókat. Vasárnap este visszavették Bukamalt, az IÁ kezén lévő utolsó várost is.



"Oroszország, Irán és Törökország erőfeszítéseinek köszönhetően meg tudtuk akadályozni Szíria szétesését, azt, hogy a nemzetközi terroristák kezére jusson" - mondta Putyin a csúcstalálkozó megnyitóján.



Haszan Róháni iráni elnök Szocsiban kijelentette: a nemzetközi közösség feladata, hogy segítséget nyújtson a szíriai népnek. "Csökkenteni kell a szíriai nép szenvedéseit, hogy a menekültek visszatérhessenek". Hangsúlyozta azonban, hogy véget kell vetni a szíriai konfliktusba történő külföldi beavatkozásnak, és csak a szíriai kormány felkérése alapján fogadható el külföldi katonák jelenléte az arab országban.



"A szír nép nem engedi meg külföldiek beleavatkozását az államügyekbe, és szembeszáll minden olyan lépéssel, amely sérti Szíria integritását, függetlenségét és egységét" - fogalmazott Róháni.



Iráni katonák is jelen vannak Szíriában, az orosz csapatok és a Damaszkuszt támogató, libanoni síita Hezbollah mellett, akik nem tartják magukat beavatkozónak, mert Aszad meghívására érkeztek Szíriába - jegyezte meg a Reuters hírügynökség.



Róháni úgy vélte, azzal, hogy az Iszlám Állam fegyvereseit kiűzték fő erősségeiből, előkészítették a talajt a politikai rendezéshez Szíriában. "A pont, amelyet elértünk, fontos, de nem elegendő" - jelentette ki. Kiemelte, hogy az utolsó terroristasejtet is ki kell irtani Szíriában.



Az iráni elnök örömét fejezte ki, hogy Oroszország, Törökország és Irán szorosan együttműködik a szíriai békefolyamatban.



Valamennyi félnek részt kell vennie Szíriában a nép számára elfogadható politikai megoldás kidolgozásában - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan. A török elnök hangsúlyozta, hogy várakozásai szerint a megbeszélésen létfontossági döntéseket hoznak.



A szocsi találkozó előtt, hétfőn, Vlagyimir Putyin a fekete-tengeri városban fogadta Bassár el-Aszad szíriai elnököt is, aki 2015 óta első ízben látogatott Oroszországba. Kedd este Putyin Donald Trump amerikai elnökkel, Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi uralkodóval, Abdul-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel és Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel is tárgyalt telefonon.



A 2011. március 15-én békés tüntetésekkel kezdődött, majd polgárháborúba torkollott szíriai konfliktusnak a sajtóban emlegetett összesítések szerint több mint 330 ezer halottja van, és milliók kényszerültek elmenekülni otthonukból.