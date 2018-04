Putyin új világatlasz megalkotását indítványozta

Olyan új világatlasz megalkotását indítványozta Vlagyimir Putyin orosz elnök, amelyen helyreállítanák az eredetileg orosz felfedezők által adott, de utóbb megváltoztatott helyneveket.



Putyin az Orosz Földrajzi Társaság (RGO) pénteki szentpétervári tanácskozásán a társaság szakembereit, a Szövetségi Állami Regisztrációs Szolgálatot (Roszreesztr) és az orosz védelmi minisztériumot bízta meg a feladattal (az RGO elnöke Szergej Sojgu védelmi miniszter.)



Az államfő szerint a katonai tárca sok térképének titkosítása "elavult és archaikusnak tűnik", ezeket rendelkezésre kell bocsátani az utazók és autósok által online is hozzáférhető atlasz megalkotásához.



Putyin hangsúlyozta, hogy a földrajzi objektumok elnevezésére külön figyelmet kell fordítani. "Kutatóink és az utazóink által az elmúlt évszázadok során adott orosz elnevezések fokozatosan kiszorulnak a világtérképekről, és így törlődik annak emléke is, hogy mivel járult hozzá Oroszország bolygónk tanulmányozásához és a tudomány fejlődéséhez" - közölte az orosz vezető.



Putyin rámutatott, hogy ez elsősorban az Antarktiszon észlelhető, ahol a Mihail Lazarev és Faggyej Bellinszgauzen (eredeti nevén Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen) felfedezők által választott elnevezések "csaknem eltűntek a forgalomból".



"2020-ban fogjuk megünnepelni az Antarktisz felfedezésének jubileumát, ami nem más, mint orosz hajósok érdeme" - mondta.



Putyin anélkül, hogy részletekbe bocsátkozott volna, kifogásolta, hogy közelebbi orosz helyneveket is megváltoztattak. Mint mondta, ehhez egyebek között az is hozzájárulhatott, hogy nem készültek korszerű térképek Oroszországban, a szabadon hozzáférhető külföldi térképeken pedig "másodlagos elnevezések" szerepelnek.



Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy az új atlasszal Moszkva senkire sem akar semmit ráerőltetni, de nincs joga ahhoz, hogy ne reagáljon "a történelmi és adott esetben a földrajzi igazság eltorzítására". Rámutatott, hogy a közoktatási és tudományügyi minisztérium hamarosan el fogja fogadni a földrajzoktatásnak az Orosz Földrajzi Társaság által kidolgozott koncepcióját.