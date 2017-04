Putyin: Washington újabb rakétatámadásra készül Szíriában

Oroszország olyan értesülést kapott, amely szerint az Egyesült Államok újabb rakétatámadást tervez Damaszkusztól délre fekvő célpontok ellen, és újabb provokációra készül, amely révén ismét vegyifegyver-támadással vádolhatják meg Bassár el-Aszad szíriai elnököt - jelentette ki kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök.



Putyin, aki olasz hivatali partnerével, Sergio Mattarella olasz államfővel tartott közös sajtótájékoztatót Moszkvában, közölte: Oroszország hivatalosan követelni szándékozik a múlt heti Hán Sejhún-i - állítólagos - vegyifegyver-támadás kivizsgálását az ENSZ szerveitől, és a hágai Nemzetközi Bírósághoz (ICJ) kíván fordulni a támadás ügyében.



Az orosz vezető szerint a felkelők provokációt követtek el és hasonló akciókra készültek az ország több más pontján is, beleértve magát Damaszkuszt is.



Putyin egy nappal a moszkvai orosz-amerikai külügyminiszteri találkozó előtt beszélt erről, amelynek amerikai részvevője, Rex Tillerson kedd délután az orosz fővárosba érkezett. A megbeszélésre árnyékot vet, hogy Donald Trump elnök a szíriai erők állítólagos vegyifegyver-bevetése miatt péntekre virradóra katonai csapást rendelt el egy szíriai repülőtér ellen, amelyen Washington gyanúja szerint ilyen fegyvereket tároltak.



Moszkva - a szíriai kormány katonai szövetségese - a történteket egy szuverén állam ellen mondvacsinált ürüggyel elkövetett agressziónak és a nemzetközi jog megsértésének minősítette.



Putyin kijelentette, hogy a pénteki amerikai támadás az Irak elleni 2003-as (amerikai vezetésű) invázióra emlékeztette, amely nem bizonyított vegyifegyver-készletek ürügyével indult és amely végül az ország széthullását és az Iszlám Állam terrorszervezet felemelkedését eredményezte.



Az orosz elnök úgy vélekedett, hogy az amerikai csapás támogatásával az európai országok, amelyek a választási kampány idején az amerikai Demokrata Pártot támogatták, most a Trump-féle republikánus párti irányvonalhoz próbálnak közeledni.



Tillerson a nap folyamán korábban, a G7-csoport külügyminisztereinek olaszországi találkozóján azt mondta, hogy Oroszországnak választania a nemzetközi közösség és Bassár el-Aszad szíriai elnök között. A Damaszkusszal szemben harcoló fegyveres csoportokat támogató Egyesült Államok külügyminisztere azzal vádolta meg Moszkvát, hogy nem teljesíti kötelezettségét és nem szavatolja a Szíria vegyifegyver-mentesítéséről 2013-ban megkötött megállapodás Damaszkusz általi betartását.



Az orosz külügyminisztérium keddi állásfoglalása szerint a két ország közötti viszony "a legbonyolultabb időszakát éli át".