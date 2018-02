Rabok lázadtak fel egy brazil börtönben

Az elit kommandós egységek és a rendőrség alakulatai időközben körülzárták a Milton Dias Moreira börtönt, ahol helyi idő szerint vasárnap délután tört ki a fegyenclázadás - olvasható a Rio de Janeiro állam büntetés-végrehajtási igazgatóságának közleményében.



A sajtónak emailen eljuttatott dokumentum nem tesz említést arról, hány börtönőrt tartanak fogva, s az sem derült ki, voltak-e halálesetek vagy sebesülések az eredetileg kevesebb mint 900 fő befogadására tervezett büntetés-végrehajtási intézetben, ahol jelenleg több mint kétezren raboskodnak.



A Globo brazil tv-csatorna úgy tudja, hogy a 884 férőhelyes börtönbe 2027 embert zsúfoltak. Hét börtönőr került a rabok kezére, közülük hármat azonban sikerült kiszabadítani. A tévé előzetes értesülései szerint a lázadás egy szökési kísérlettel összefüggésben tört ki. A rendteremtés során legalább két fegyenc lőtt sebet kapott.



Brazíliában túlzsúfoltak a börtönök, és gyakoriak a lázadások. Nemzetközi jogvédő szervezetek ezért gyakran bírálják az országot, külön is kifogásolva az elégtelen élelmezést, és hogy a cellák gyakran annyira zsúfoltak, hogy nincs hely bennük lefeküdni.



Michel Temer brazil elnök pénteken utasította a hadsereget, hogy vegye át az irányítást Rio de Janeiro állam rendőrsége és börtönei felett a drogbandák gerjesztette bűnözési hullám megfékezése érdekében. Az intézkedést a brazil kongresszusnak is jóvá kell hagynia, amit várhatóan meg is tesz a héten.