Rabokkal ebédelt Ferenc pápa, ketten meg is szöktek

Két rabnak nyoma veszett és még mindig nem sikerült megtalálni őket a Ferenc pápával október elsején tartott ebéd óta, amelyet a pápa rabokkal, szegényekkel és migránsokkal töltött - jelentették be az olasz hatóságok szerdán.



Ferenc pápa október elsején Bologna városában tett látogatásakor rabokkal, szegényekkel és migránsokkal ebédelt a Szent Petroniusról elnevezett bazilika kolostorában. Az ebéden mintegy ezren vettek részt.



Az ebéden résztvevő rabokat a környező Castelfranco Emilia büntetés-végrehajtási intézetéből válogatták ki.



A kísérők az ebéd végén vették észre, hogy két olasz rabnak nyoma veszett. A két férfi kihasználta az egyházfő jelenléte miatti figyelmetlenséget és tömeget, és a történtek rekonstrukciója szerint már az ebéd előtt megszöktek. A hatóságok csak most ismerték el, hogy a két férfit még nem sikerült megtalálni.



Ferenc pápa már több alkalommal találkozott rabokkal börtönökön kívül is, például a Vatikánban is vendégül látta őket, de most történt meg először, hogy a rabok a pápával való találkozót szökésre használták ki.