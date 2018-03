Rasszista beszéddel vádolják Marine Le Pen parlamenti asszisztensét

Miközben a francia Nemzeti Front (FN) kongresszusa vasárnap az észak-franciaországi Lille-ben újraválasztotta Marine Le Pent a párt elnökének, a politikusnak a mozgalom "újraalapításáért" felelős parlamenti asszisztensét, Davy Rodriguezt rasszista beszéddel vádolták meg. A pártelnök a kongresszust záró beszédében azt javasolta, hogy Nemzeti Összefogás (FR) néven működjön tovább a párt.



A radikális jobboldali mozgalom ifjúsági tagozatának helyettes vezetője az internetre felkerült felvétel szerint egy feketebőrű biztonsági őrt sértegetett szombatra virradó éjjel egy lille-i bárban. Az incidens néhány óra alatt óriási visszhangot kapott a francia sajtóban, miután a Nemzeti Front a hét végén tisztújító kongresszusát tartotta az északi városban.



Marine Le Pent, aki 2011 óta irányítja a radikális jobboldali pártot, a szavazatok 100 százalékával választották meg ismét elnöknek a küldöttek. A pártalapító Jean-Marie Le Pen lánya, aki az egyetlen jelölt volt, harmadik mandátumát kezdheti meg az 1972-ben alapított mozgalom élén.



A 49 éves pártelnök évek óta a Nemzeti Front politikájának szélesebb körű elfogadtatására törekszik, és a kormányzati szerep elérése érdekében a holokausztot relativizáló és provokatív megszólalásai miatt rasszistának és idegengyűlölőnek tartott apját 2015-ben ki is záratta a pártból, ami hosszú jogi csatározáshoz vezetett a korábbi pártelnök és volt pártja között. Jean-Marie Le Pentől egyébként a pártkongresszus vasárnap visszavonta a



Mindezek miatt keltett visszhangot Marine Le Pen asszisztensének botránya.



Sébastien Chenu pártszóvivő Lille-ben jelezte, hogy "átmeneti jelleggel felfüggesztették" Davy Rodriguezt, amíg nem ad magyarázatot arra, hogy mi történt pontosan a bárban. A fiatal politikus - aki tagadja a vádakat és azt állítja, hogy egy "összevágott felvétellel politikai üldözés" áldozata lett - vasárnap nem jelent meg a pártkongresszuson.



A Twitteren névtelenül közzétett felvételen az látszik, hogy a feltételezhetően ittas állapotban lévő politikust barátait próbálják nyugtatni és arra figyelmeztetni, hogy "Marine és Sébastien nem szeretne téged így látni", miközben ő "koszos négernek" nevez valakit.



A BuzzFeed hírportál szerint Rodriguez annak a bárnak a biztonsági őréről beszélt, ahol társaival töltötte az estét. A biztonsági őr több portálnak is elmondta: a politikus ok nélkül sértegetni kezdte, amikor beszorult az egyik ujja a bár ajtajába, azt állítva, hogy az őr okozott neki fájdalmat, majd "koszos afrikainak" és "majomnak" nevezte.



Davy Rodriguez szavait az FN több vezető politikusa is elítélte néhány órával az újjáválasztott pártelnök beszéde előtt, amelyben Marine Le Pen azt javasolta, hogy a párt nevét változtassák Nemzeti Összefogásra (Rassemblement National).



"Azt kérem, hogy vigyük végig a megújulást, amelyért engem megválasztottak, ez a sikerünk alapfeltétele" - mondta a 16. pártkongresszust záró beszédében Le Pen. A jelenlegi elnevezés "számos francia számára, még a jóhiszeműeknek is, pszichológiai fékező erő" - tette hozzá a pártelnök, aki azt szeretné, ha az új elnevezés az általa meghirdetett összefogást tükrözné.



Az új elnevezésről a párttagok levélben szavazhatnak, de annak eredményét legkorábban csak hat hét múlva hozzák nyilvánosságra.



Elemzők szerint a névváltoztatás célja, hogy a párt nevéből a harcias jellegű és megosztást célzó "front" kifejezés eltűnjön, és elsősorban a hazafias és a nemzeti jegyek határozzák meg ezentúl a mozgalmat. Marine Le Pen azt is egyértelművé tette beszédében, hogy az elnökválasztási kampányban követett, a bal- és jobboldali törésvonalat meghaladó globalizációellenes politika után vissza kíván térni az FN hagyományos irányvonalához, a bevándorlás- és iszlámellenes, identitási kérdésekre összpontosító politikához, amelyhez ezentúl a hagyományos jobboldalon szeretne olyan szövetségeseket találni, amelyekkel a jövőben kormányzóképest erőt alkothatnak.



A tavalyi elnökválasztás második fordulója előtti tv-vitában nyújtott teljesítménye miatt a Marine Le Penről alkotott vélemény jelentősen romlott a francia társadalomban, de a pártvezetésben jelenleg nincs alternatívája. A politikus elismertségének javítását szolgálta szombaton Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök volt stratégiai főtanácsadó jelenléte, aki a kongresszus meglepetésvendége volt.



Az IFOP közvélemény-kutató intézetnek a Le Journal du Dimanche című hetilapban vasárnap közzétett felmérése szerint a franciáknak már csak 39 százaléka szeretné, ha Marine Le Pen a következő elnökválasztáson is indulna, ez két ponttal kevesebb mint 2017 szeptemberében volt.



Pártagok és elemzők is egyre gyakrabban emlegetik a pártalapító Jean-Marie Le Pen unokájának - Marine Le Pen unokahúgának és legnagyobb pártbeli riválisának - Marion Maréchal-Le Pennek a nevét, mint aki a jövőben sikeresebbé teheti a pártot. A korábban az FN színeiben nemzetgyűlési képviselőként tevékenykedő, de a tavalyi választások után visszavonult 28 éves politikus a múlt héten Washingtonban találkozott is egy konferencián Steve Bannonnal, de a lille-i kongresszuson nem vett részt.