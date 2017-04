Régi, terrorizmussal összefüggő bejelentéseket vizsgál újra az FBI

Az amerikai hírügynökség tudomása szerint a felülvizsgálatot azután rendelték el, hogy kiderült, több esetben

olyan emberek követtek el támadásokat, akik már korábban az FBI látókörébe kerültek, és később vádat is emeltek ellenük erőszakos bűncselekmények miatt.



Ilyen volt az orlandói tömeggyilkosság egy melegbárban tavaly nyáron, a rasszista támadás pár hete New York utcáin, amikor egy volt katona karddal végzett egy fekete férfival, és a floridai Fort Lauderdale repülőterén lövöldöző férfi is került már korábban a hatóságok látókörébe, de az FBI minden ilyen esetben hónapokkal vagy évekkel a gyilkosságok előtt úgy döntött, hogy nincs szükség a későbbi elkövetők folyamatos megfigyelésére.



Az új vizsgálattal az FBI tulajdonképpen azt ismeri el, hogy komoly próbatételt jelent a hatóság számára, hogy kiszűrjék az évente beérkező több tízezer bejelentés alapján azokat az embereket , akik később valós fenyegetést jelenthetnek - írta az AP.