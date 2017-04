Rekordbüntetést kapott a parlamenti képviselő fia

A kiberbűnözés miatt valaha kiszabott legsúlyosabb, 27 éves börtönbüntetést kapta pénteken az Egyesült Államokban Roman Szeleznyev, Valerij Szeleznyev orosz parlamenti képviselő fia.



Az ítélet szerint a 32 éves Roman Szeleznyev több mint 500 amerikai kisvállalkozás számítógépes rendszerét törte fel, több millió hitelkártya számát szerezte meg így, amelyeket aztán az interneten értékesített. A bíróság 170 millió dollár kártérítés megfizetésére is kötelezte.



Szeleznyev azt kérte a bírótól, legyen vele elnéző, s vegye figyelembe, hogy egy 2011-es terrortámadásban maradandó sérüléseket szerzett. De a bíró szerint Szeleznyevnek második esélyként kellett volna tekintenie a történteket, s jó útra kellett volna térnie, de ehelyett kisvállalkozások százainak kárára arra törekedett, hogy hatalmas vagyont halmozzon fel.



"Egyetlen cél vezérelte: a mohóság" - mondta az ítélet kihirdetésekor Richard Jones bíró.



Ezután a hacker ügyvédje egy kézzel írt nyilatkozatot olvasott fel, melyben Szeleznyev azzal vádolja meg az amerikai igazságszolgáltatást, hogy a feszült amerikai-orosz viszony miatt kapta a súlyos ítéletet, politikai döntés született, s ezért ő politikai fogolynak tekinti magát.



Az ügyész szerint Szeleznyev pont olyan elbánásban részesült, mint amilyenben bármely amerikai állampolgárt részesítettek volna.



Roman Szeleznyevet 2014-ben a helyi hatóságok segítségével a Maldív-szigeteken fogta el az amerikai titkosszolgálat. Éppen Oroszországba készült hazarepülni; a reptéren kapták el. Guamra szállították, majd onnan Seattle-be, ahol szövetségi börtönbe került. Ezt ő úgy értelmezi, hogy az amerikai kormány elrabolta. Tavaly augusztusban 40-ből 38 vádpontban találta bűnösnek az esküdtszék, köztük többrendbeli hackertámadás és pénzügyi csalás vádjában is.



Szeleznyev 15 éven át törte fel cégek fizetési rendszerét. Letartóztatásakor 2,9 millió bankkártya adataival rendelkezett. Összesen 170 millió dollárt lopott el a birtokában lévő adatok segítségével. Az ügyész szerint "maffiafőnök" módjára élt, sportkocsikra, luxusutakra és jachtokra is költött. A vádhatóság 30 éves börtönbüntetés kiszabását kérte, hogy példát statuáljanak a világ összes hackere számára.



"Soha még ilyen léptékű számítógépes csalást elkövető bűnözőt nem sikerült azonosítani, elfogni és elítélni Amerikában" - húzta alá az ügyészség.



Roman Szeleznyev apja, Valerij Szeleznyev az orosz parlament alsóházának tagja, a szélsőséges, ultranacionalista Orosz Liberális Demokrata Párt politikusa.