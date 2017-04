Rendkívüli a biztonsági készültség Rómában

Gyalogosövezetté alakítják át a Colosseum és a Szent Péter tér környékét Rómában nagypéntektől: mintegy fél millió látogatót várnak az olasz fővárosba húsvét napjaiban ismét rendkívüli biztonsági intézkedések közepette.



Ferenc pápa péntek este a Colosseumnál vezeti a Via Crucis keresztútját. A Colosseumot és a vele szomszédos Forum Romanumot pénteken délután egy órától lezárják a turisták előtt. Lezárják a Colosseumnál található metrómegállót is. Az olasz főváros ókori központja - a Colosseum és a Circus Maximus közötti terület - teljesen gyalogosövezet lesz, kitiltják a járműveket, tömegközlekedési eszközöket és motorokat is. A területet bombaszimatoló kutyákkal ellenőrzik, a turisták és hívők között civilbe öltözött biztonsági emberek vegyülnek el. A Colosseum feletti légteret is lezárják. A keresztúton résztvevő több ezer embert egyenként vizsgálják majd át a Colosseumot övező biztonsági kapuknál.



Hasonlóképpen gyalogosövezet lesz vasárnap a Szent Péter tér környéke is, ahol Ferenc pápa mutatja be a húsvéti ünnepi misét. A Szent Péter tér felé vezető sugárutat egyébként már a tavaly nyári nizzai kamionos merénylet óta hatósági járművek torlaszolják el.



A húsvéti biztonsági intézkedésekről az olasz nemzetbiztonsági hatóságok vezetői szerdai értekezletükön döntöttek. Előrejelzések szerint ötszázezer látogató lesz Rómában a következő napokban, akik mindenekelőtt a Colosseum és a Vatikán környékén mozognak majd. A biztonságot több ezer rendőr, csendőr felügyeli az olasz fővárosban éppúgy mint a turistákkal teli többi olaszországi helyszínen, Firenzében éppúgy mint Velencében.



A városokba bevezető utakon és a szélesebb városi utakon az ünnepek alatt korlátozták a teherautóforgalmat, Róma belvárosában még az üzletekbe szállított árú mozgatásához is külön járműengedélyt kellett kiváltani a hatóságoktól. Az olasz hatóságok hangsúlyozták, hogy 2015 óta jól működnek az Itáliában bevezetett biztonsági intézkedések, amelyek hatékonynak bizonyultak a tavalyi szentévben, valamint az idén március 25-én Rómában rendezett EU-csúcstalálkozó alkalmával is.