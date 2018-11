Rendőrök csaptak össze tüntetőkkel Athénban az 1973-as diáklázadás évfordulóján - fotók

Fotó: MTI

Rendőrök csaptak össze szélsőbaloldali randalírozókkal Athén belvárosában szombaton a katonai junta megdöntésében szerepet játszott 1973-as diáklázadás évfordulóján rendezett békés demonstrációt követően.Több mint tízezer aktivista vonult kezdetben békésen a diáklázadás évfordulója alkalmából rendezett meneten erős rendőrségi biztosítás mellett. A menet részt vevői "ellenállás" feliratú táblákat tartottak fel és a görög gazdasági válsághoz, illetve az ennek kapcsán elrendelt megszorító intézkedésekhez kötődő jelszavakat skandáltak.Az embertömeg az Egyesült Államok athéni nagykövetségéhez vonult. Számos görög ugyanis azzal vádolja Washingtont, hogy támogatta az 1967-1974 között fennálló katonai diktatúrát.A menetet követően egyes tüntetők gyújtópalackokkal és kövekkel kezdték el dobálni a rendfenntartókat a műszaki főiskolának is otthont adó athéni Exarchia negyedben, ahol tucatnyian vesztették életüket az 1973-as események során.A görög Alfa televízió felvételein látható volt, ahogy a rendőrség könnygázzal és vízágyúval oszlatja a műszaki főiskola épületénél gyülekező tüntetőket. Az arcukat elfedő aktivisták barikádokat is emeltek székekből, kukákat gyújtottak fel, illetve a környező házak tetejéről dobáltak gyújtópalackokat.Több embert előállítottak.Az Antenna televízió élő adásában látható volt, ahogy egyes tüntetők a baloldali Sziriza kormánypárt meneten részt vett képviselőinek és minisztereinek csoportjára vetették magukat. Az ismeretlen támadók vizes palackokkal, papírpoharakkal és tojásokkal dobálták a csoportot, amelynek soraiban Nikosz Pappasz digitális politikai, távközlési és tájékoztatási miniszter is ott volt.Görögországban már szinte hagyománya van a november 17-i diáklázadás évfordulóinak alkalmából rendezett zavargásoknak. A hatóságok ezért a rendvédelmi szervek mintegy ötezer tagját mozgósították, a belvárosba nem engedtek járműveket, a metrómegállókat pedig átmenetileg lezárták.