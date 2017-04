Rendőrök vigyázzák a húsvéti vásárokat Bécsben

Az európai városokban a közelmúltban elkövetett terrortámadások miatt rendőrök figyelik a húsvéti vásárokat Bécsben, és a koldulás ellen is célzottabban lépnek fel az ünnep közeledtével az osztrák főváros hatóságai.



A rendőrök a rendezvényeknél is fegyveresen és védőmellényben teljesítenek szolgálatot. Schönbrunnban, a belvárosi Am Hof téren és a Kálvária-hegyen is két-két rendőr járőrözik majd - közölte Thomas Keiblinger rendőrségi szóvivő.



Tájékoztatása szerint Ausztriában továbbra is "feltételes" a fenyegetettség. "Minden lehetséges intézkedést megteszünk, azonban nincsen száz százalékos védelem" - mondta Keiblinger.



A Kurier című lap arról írt, hogy hasonló biztonsági intézkedéseket léptettek életbe más osztrák városokban, Salzburgban és Innsbruckban is.



A múlt heti svédországi tömeges gázolást követően a bécsi rendőrség vezetője arról beszélt, hogy április végéig a kormányzati negyed egyes utcáin ideiglenes, az útba süllyeszthető forgalomkorlátozó oszlopokat helyeznek el, így akadályozva meg, hogy teherautók száguldjanak a gyalogosok közé. Gerhard Pürstl tájékoztatása szerint hasonló biztonsági intézkedéseket terveznek a főváros főbb turisztikai látványosságainál is. A rendőrség továbbá megvizsgálja a nagyobb rendezvények biztonságának garantálásra kidolgozott terveket is.



A Kurier című lap csütörtökön arról is írt, hogy Bécsben a turisták védelme érdekében a koldulás ellen is célzottabban lépnek fel az ünnep közeledtével. Az újság szerint kedden egy 75 éves kolduló bolgár férfit több mint háromezer euróra vagy 23 nap elzárásra ítéltek. A Kurier arról értesült, hogy a szigorú intézkedések miatt már több koldus elhagyta az osztrák fővárost. A lap összefoglalója szerint mindazonáltal egyre több a koldus Bécsben, hiszen míg januárban 140, addig márciusban már 250 bejelentés érkezett a hatóságokhoz.