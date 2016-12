Rendőröket sebesített meg egy szélsőséges Németországban

Két rendőrt megsebesített a szélsőjobboldali Reichsbürger (birodalmi polgárok) nevű mozgalom egyik tagja a Németország északnyugati részén található Alsó-Szászországban - közölte csütörtökön a rendőrség.



Az 57 éves férfi nem volt hajlandó igazolványát bemutatni egy közlekedési ellenőrzés során, mire az intézkedő rendőrök a lakására vitték a férfit, de ő ott is megtagadta az együttműködést, és mikor fenyegető magatartást tanúsított, majd megpróbált elfutni, tettlegességig fajult a dolog. A rendőrök - akik könnyebben megsebesültek a dulakodás során - végül a földre fektették a férfit és megbilincselték. Az eset még szerdán történt Aerzenben.



Mint kiderült, a gyanúsítottnak nincsenek is személyi iratai, mert visszaküldte őket a hivataloknak. A férfi ellen eljárás indul, mert ellenállt az intézkedő rendőröknek.



A birodalmi polgárok (Reichsbürger) néhány kisebb csoportba szétforgácsolódott szélsőséges mozgalma nem ismeri el a Német Szövetségi Köztársaságot. Tagjai úgy tartják, hogy a Német Birodalom az 1937-es határok között még mindig létezik. Ezért nem kérnek a szövetségi köztársaság dokumentumaiból sem. Néhányan közülük szélsőjobboldali nézeteket vallanak. Jellemző rájuk a demokratikus berendezkedés elutasítása és a holokauszt tagadása. A mozgalomnak országszerte néhány száz követője lehet.



Azóta, hogy októberben egyik követőjük lelőtt egy rendőrt Bajorországban, a biztonsági hatóságok fokozottan szemmel tartják a mozgalom tagjait.



Közben a német rendőrség különleges bevetési egysége csütörtökön fegyvereket talált egy másik "birodalmi polgár" otthonában az észak-rajna-vesztfáliai Mönchengladbachban. A hatóságokat előző este értesítették szemtanúk arról, hogy egy fegyveres férfit láttak az utcán. A vészhelyzet miatt a különleges kommandó vonult ki az 51 éves férfi lakására. Őt és 53 éves feleségét rövid időre őrizetbe vették. A házkutatás során "nem engedélyköteles" lőfegyvereket, valamint egy dobócsillagot is találtak, utóbbi használata tilos Németországban. A rendőri intézkedés végét követően mindkettőjüket szabadon engedték.