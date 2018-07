Republikánus és demokrata párti politikusok is bírálták Trumpot

mindaz, amit Donald Trump a sajtókonferencián mondott, azt az üzenetet küldi Moszkvába, hogy az Egyesült Államok "gyenge".

Trump elnök elszalasztotta a lehetőséget, hogy felelőssé tegye Oroszországot a 2016-os beavatkozásért, s ezzel erőteljes figyelmeztetést intézzen Moszkvához az eljövendő választásokra nézve.

ez még több gondot fog okozni, mint ahányat megold.

"megerősítette ellenfeleinket és meggyöngítette a saját és szövetségeseink védelmét" és Trump "önmagát az ország elébe helyezte".

Republikánus és demokrata párti politikusok egyaránt bírálták Donald Trump amerikai elnök Helsinkiben, a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közösen tartott sajtókonferenciáján elhangzott, az amerikai választási folyamatba történt orosz beavatkozásra vonatkozó kijelentéseit. Lindsey Graham dél-karolinai szenátor Twitter-bejegyzésében azt hangoztatta:A dél-karolinai politikus - aki a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának elnöke is - azt írta mikroblog-bejegyzésében:Graham hozzátette:Az aktív politizálástól az őszi választások után már visszavonuló Jeff Flake arizonai republikánus szenátor szerint "szégyenletes" volt, hogy Donald Trump az amerikai-orosz viszony orosz beavatkozás miatti megromlásáért az Egyesült Államokat is hibáztatta. Flake az orosz beavatkozást "agressziónak" minősítette.Szintén az orosz beavatkozásról mondottak miatt bírálta Trumpot Chuck Schumer, a demokrata párti szenátorok frakciójának vezetője. Schumer egy sor Twitter-bejegyzést tett közzé. Ezekben azt állította: az elnök azon megjegyzései, amelyekkel Putyin mellé állt az amerikai rendfenntartó erőkkel, nemzetvédelmi tisztségviselőkkel, hírszerző ügynökségekkel szemben, "meggondolatlanok, veszélyesek és gyöngeségről tanúskodtak".A New York-i szenátor szerint TrumpAdam Schiff kaliforniai demokrata párti képviselő szintén Twitteren fejtette ki véleményét. Úgy vélte: az oroszok most felbátorítva érezhetik magukat a 2018-as félidős választásokba történő beavatkozásra is.