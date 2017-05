Részeg sofőr hajtott a gyalogosok közé New York-ban, egy ember meghalt

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/ABCNews/videos/10155778757618812/

A gázolásnak a New York-i tűzoltóság közlése szerint egy halottja és - a legfrissebb jelentések szerint - 22 sérültje van. Közülük négy állapota válságos, további háromé súlyos. A halálos áldozat egy 18 éves lány. A sérültek között van 13 éves húga.A rendőrség szerint a tömeges gázolás nem terrorcselekmény volt, de a biztonság kedvéért bombaszakértőkkel átvizsgáltatták az autót. Miután őrizetbe vették a 26 éves sofőrt, azonnal a férfi alkoholtesztelésébe kezdtek. Több szemtanú elmondása szerint a gázoló nem tűnt józannak.A rendőrség későbbl közölte, hogy a férfi neve Richard Rojas, korábban az Egyesült Államok haditengerészetében szolgált, és hogy New Yorkban, Bronxban lakik. A férfit nemcsak alkohol- hanem drogtesztnek is alávetik. Korábban már kétszer is - 2008-ban és 2015-ben - őrizetbe vették ittas vezetésért.Az egyik sérült szerint az autós szándékosan hajtott fel a járdára, előtte pedig a forgalommal szemben haladt. A piros szedánt végül egy lámpaoszlop és egy korlát állította meg.A tömeges gázolás ebédidőben történt, sokan élvezték a napfényes, derült időt az utcákon.