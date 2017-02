Részegen az egész panelt magára robbantotta volna

Két hete egy gelnicai férfi ittasan okozott balesetet, állítása szerint azért rúgott be, mert örült annak, hogy munkába mehet. Most azonban nem volt oka az örömre - az utolsó pillanatokban értesítette a tűzoltókat - írja a Parameter.sk A bejelentés után azonnal a helyszínre érkeztek a rendőrök és a mentők is."A felesége a gyerekekkel elhagyta, mert a férfi berúgott és azzal fenyegetőzött, hogy öngyilkos lesz. Azonban, mikor a lakásban kiengedte a gázt, értesítette a rendőröket és a mentőket“ - mesélte az egyik szomszédnő.A férfi még előtte becsukta az ablakokat és az ajtókat a lakásban - szerencséjére a bejárati ajtót nem zárta be. A szomszédok szerint gyufát próbált gyújtani - ezzel megközelítőleg a panelház 100 lakóját veszélyeztette.A tűzoltók maszkban rohantak fel a hetedik emeleti lakásba, ahol eszméletlen állapotban bukkantak rá a férfire. „A 31 éves férfi alkoholmérgezést szenvedett, viselkedési zavarai miatt pedig a lőcsei kórházba szállították“ - tájékoztatott Boris Chmel, a mentősök szóvivője.A férfi túlélte az esetet, a robbanás szerencsére nem következett be. A tűzoltók kinyitottak minden ablakot és gondosan kiszellőztettek. A rendőrség eljárást indított az ügyben.