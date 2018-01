Részleges kormányátalakításba kezdett hétfőn Theresa May brit miniszterelnök

Theresa May (k) Brandon Lewis, a kormányzó Konzervatív Párt új elnöke, tárca nélküli miniszter (b) és James Cleverly új pártalelnök között a londoni kormányfői rezidencia, a Downing Street 10. előtt.

Fotó: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga

A kormányátalakítással egy időben, de attól függetlenül, egészségi okokból lemondott tisztségéről James Brokenshire, az Észak-Írországért felelős tárca eddigi vezetője.A hétfő délutánig bejelentett legfontosabb változtatások alapján a kormányzó Konzervatív Párt elnöki tisztségét Brandon Lewis, a belügyminisztérium eddigi bevándorlásügyi államtitkára veszi át Sir Patrick McLoughlintól.McLoughlin a párt elnökeként személyesen felügyelte a konzervatívok stratégiájának kidolgozását a tavaly júniusi előrehozott parlamenti választások előtt.A választások meghirdetett célja a kormány mandátumának megerősítése volt a Brexit-tárgyalások végigvitelére, ám a Konzervatív Párt addigi csekély alsóházi többségét is elvesztette, és azóta csak eseti külső támogatással tud kormányozni.

A Konzervatív Párt mindenkori elnöke tárca nélküli miniszteri tisztségben a kabinet tagja, ha a párt kormányon van.David Lidington eddigi igazságügyi minisztert Theresa May a kabinetirodát vezető miniszterré nevezte ki. A kabinetiroda a kormány munkáját összehangoló legfontosabb szakpolitikai testület.A Downing Street hétfő délutáni bejelentése szerint több kiemelt minisztérium élén nem lesz változás. Az előzetes várakozásoknak megfelelően az átalakított kormány tagja maradt eddigi tisztségében Boris Johnson külügyminiszter, Amber Rudd belügyminiszter, Philip Hammond pénzügyminiszter és David Davis, a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folyó tárgyalássorozatot brit részről irányító minisztérium vezetője is.James Brokenshire lemondása ugyanakkor váratlan hír. Az északír-ügyi miniszter hétfőn bejelentette: tüdőoperációnak kell alávetnie magát, és utána várhatóan hosszas lábadozási időszak kezdődik.Észak-Írországban éppen egy éve nem működik a brit fennhatóságot pártoló többségi protestáns közösség legnagyobb politikai ereje, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) és a britellenes katolikus mozgalom vezető pártja, a Sinn Féin alkotta felekezetközi önkormányzat, miután tavaly januárban - névleg a megújuló fűtőanyag-források használatának ösztönzését célzó, ám pénzügyi botrányba fulladt támogatási program miatt - súlyos vita robbant ki a két párt között.Az azóta is tartó belpolitikai válság hosszabb ideje orvosolatlan egyéb feszültségeket is a felszínre hozott; ezek közé tartozik például az ír nyelv észak-írországi hivatalos használatáról szóló régi vita. A DUP és a Sinn Féin Brokenshire minden erőfeszítése ellenére sem jutott dűlőre a viszály rendezésével.A hétfőn kezdett brit kormányátalakítás előzményeként, december végén lemondott Damian Green, aki a miniszterelnök-helyettesnek megfelelő első kabinettitkári tisztséget töltötte be Theresa May kormányában. Green lemondásának közvetlen oka az volt, hogy a politikus alsóházi hivatali számítógépén egy rendőrségi vizsgálat még 2008-ban pornográf tartalmakat tárt fel, ám amikor ez kiderült, Green letagadta, hogy tudott erről.