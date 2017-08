Rex Tillerson: a Trump-kormányzat továbbra is békés nyomásgyakorlást alkalmaz Észak-Koreával szemben

Az amerikai kormányzat folytatja a békés nyomásgyakorlás politikáját Észak-Korea esetében, együttműködve Kínával az adott kérdésben - jelentette ki Rex Tillerson amerikai külügyminiszter vasárnap.



"Továbbra is azt szeretnénk, hogy a Kim-rezsim megértse, van más út is, amelyet választhat" - fogalmazott az amerikai diplomácia vezetője a Fox televízió vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában, hangsúlyozva, hogy a nemzetközi közösség egyhangúlag támogatja az amerikai álláspontot.



Tillerson közölte, hogy az újabb provokáció dacára is tárgyalásokat akar Észak-Koreával.



Az észak-koreai hadsereg szombat reggel újabb három rakétával hajtott végre kísérletet, a rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták egyike gyakorlatilag a kilövés után felrobbant, a másik kettő a Koreai-félsziget és a Japán közötti tengerbe csapódott be.



"Bármilyen ballisztikus rakéta kilövése sérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait. Azt az Egyesült Államok és szövetségesei elleni provokációnak tekintjük" - mondta Tillerson, aki szerint az újabb kísérletek azt jelzik, hogy Phenjan még nem hajlandó visszalépni nukleáris és ballisztikus rakéta programjától.



Leszögezte, ezzel szemben az Egyesült Államok a békés nyomásgyakorlás eszközével él továbbra is, szövetségeseivel és Kínával együttműködve szeretné tárgyalóasztalhoz ültetni a phenjani rezsimet.



A külügyminiszter kitért a Fehér Házból pénteken távozott Gorka Sebestyénre is. Leszögezte: Gorka "teljes tévedésben volt", amikor azért bírálta Donald Trump új afganisztáni stratégiáról elmondott beszédét, mert abban nem tett említést a "radikális iszlámról".



"Ez az elnöknek az amerikaiak biztonságát célul kitűző szélesebb politikai elképzelései meg nem értését mutatja" - fogalmazott a külügyminiszter. Majd hangsúlyozta, hogy a terrorizmus többféle formában és szervezetben jelenik meg, és az elnök arra hatalmazta fel munkatársait, hogy olyan politikát és taktikát dolgozzanak ki, amelyek mind diplomáciailag, mind katonailag szembeszállnak a terrorizmus valamennyi formájával, bárhol jelentkezzék is a világban.



Az elnöknek biztonsági és terrorizmussal összefüggő kérdésekben tanácsokat adó Gorka távozását pénteken este jelentette be a Fehér Ház.