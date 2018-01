Robbanás döntött romba több antwerpeni épületet

Robbanástól összeomlott három társasház hétfő este a belgiumi Antwerpenben, legkevesebb két ember meghalt, 14-en megsérültek, az egyik sérült állapota válságos - közölte a rendőrség, kizárva, hogy terrortámadás történt volna.A mentőalakulat, amely kutyákat is bevetett a kutatásban és mentésben, talált két holttestet a romok alatt.Korábban egy ház összeomlásáról számoltak be a hatóságok, és azt közölték, hogy a mentők kiemeltek hét embert a romok alól. További három ember - egy házaspár gyermekével -, akikkel már több órával korábban sikerült kapcsolatba lépni, arra vár, hogy kiszabadítsák a törmelék közül - közölték akkor. A család sorsáról azóta nem közöltek új információt. A három romba dőlt házon kívül továbbiak is megrongálódtak a környéken, ahol főleg diákok laknak.Az RTBF belga állami televízió beszámolója szerint gázszivárgás okozta a robbanást. A nyilvánosságra hozott fényképeken látható volt, hogy a robbanás három épületnek szinte teljesen letarolta a homlokzatát.