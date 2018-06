Robbanás volt az új etióp miniszterelnök nagygyűlésén, halottak

Robbanás történt szombat délelőtt Abij Ahmed, az áprilisban hivatalba lépett etióp miniszterelnök nagygyűlésén Addisz-Abebában.



A miniszterelnök nem sokkal később az állami televízióban azt mondta, néhányan meghaltak, többen megsérültek. Az áldozatok pontos száma egyelőre nem ismert.



A detonáció nem sokkal Abij Ahmed beszéde után történt a nagygyűlésen, amelyre olyan sokan érkeztek, hogy arra évek óta nem volt példa a kelet-afrikai országban. A kormányfőt testőrei azonnal kimenekítették. Egy szervező arról beszélt, hogy a tömegben gránát robbant, amelyet a színpadra akart valaki felhajítani.



A robbanás után Abij Ahmed a televízióban arról beszélt, hogy a merénylet az etiópiai egység ellenzőinek sikertelen kísérlete volt.



Áprilisi hivatalba lépése óta Abij Ahmed bejelentette, hogy szabadon engednek több tízezer embert, akit politikai okokból börtönöztek be, megnyitotta az ország állami szektorát a külföldi befektetések előtt, valamint bejelentette, hogy feltétel nélkül elfogadja a békemegállapodást a sokak által Etiópia ősellenségének tekintett Eritreával.



Ez utóbbi bejelentését sokan megütközéssel fogadták, főleg a két ország határvidékén, és a kormánykoalícióban részt vevő Tigraji Népi Felszabadítási Front nevű párt is sérelmezte, hogy a miniszterelnök anélkül jelentette be a béke elfogadását, hogy a koalíciós pártok erről egyeztettek volna.