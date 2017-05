Robbantás Manchesterben: 19 halott, 50 sérült, a rendőrség terrortámadásként kezeli az esetet

Hétfő este, helyi idő szerint este fél 11 után robbanás történt Ariana Grande manchesteri koncertjének végén, a robbanásban legalább 19-en meghaltak és 60-an megsebesültek.

A koncert közönsége, így az áldozatok is túlnyomó többségben tizenéves lányok.

Ariana Grande nem sérült meg a robbanásban, ami az aréna kijáratánál történt.

A rendőrség terrortámadásként kezeli az esetet.

Kedd reggelre összehívták a a COBRA-t, a brit kormány vészhelyzeti tanácskozó testületét.

Találtak egy második gyanús csomagot is a helyszínen, amit ellenőrzött körülmények között felrobbantottak a tűzszerészek. Erről később kiderült, hogy ruhaneműket tartalmazott.

6:52 A BBC információ szerint a sérültek száma már 59. 6:41 Az Etihad Stadionban kaphatnak segítséget a tegnap este károsultjai - közelte Twitteren a manchesteri rendőrség. 6:35 A helyszínen beazonosították egy férfit, aki feltélezhetően robbantott - írja a CNN. 06:33 Hatalmas pánikról beszéltek a szemtanúk A Guardian több szemtanú beszámolóját is közölte, ezek mind ugyanazt írták le: hangos, robbanásszerű dörrenés történt, ami után mindenki pánikban kezdett kirohanni az arénából, amin kívül már rendőrök várták őket. A feltételezett robbanás erejét mutathatja, hogy azt több, a koncert helyszínétől messzebbi házban és az utcán is hallani lehetett.

Ariana Grande "összetört"



"Összetörtem. A szívem mélyéből nagyon sajnálom. Szavaim sincsenek" - írta Facebook oldalán a 23 éves amerikai énekesnő.





A rendőrség közölte azt is, hogy terrorcselekményként kezeli a történteket.Hajnalban a terrorelhárító szolgálatok a közelben egy gyanús tárgyat is találtak, amelyet ellenőrzött robbantással megsemmisítettek. Később tudatták: a gyanús tárgy nem robbanószerkezet volt.A merénylet Ariana Grande amerikai énekesnő teltházas koncertjének végén történt, a 21 ezer férőhelyes Manchester Arena bejárati csarnokában, a jegypénztárak közelében.A koncertről távozó tömegben a robbanás után pánik tört ki. A rendezvényen nagyon sok fiatal, köztük gyerekek is voltak.Ez a legsúlyosabb terrorcselekmény Nagy-Britanniában azóta, hogy 2005. július 7-én négy öngyilkos merénylő pokolgépeket robbantott három londoni metrószerelvényen és egy városi buszon, 52 embert megölve és több mint hétszázat súlyosan megsebesítve.A legutóbbi súlyos nagy-britanniai terrortámadás március 22-én történt, amikor egy magányos merénylő, Khalid Masood járművével nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott a londoni Westminster híd járdáján, majd kocsijából kiszállva, a parlament épületénél késsel megölt egy rendőrt. Annak a támadásnak a rendőrrel együtt öt halálos áldozata volt. A merénylőt a parlament fegyveres őrsége a helyszínen agyonlőtte.A kedd hajnali manchesteri robbantás vizsgálatába a brit közlekedési rendőrség is bekapcsolódott, mivel a Manchester Arena alatt működik az észak-angliai nagyváros egyik pályaudvara, a Manchester Victoria Station.A hatósági tájékoztatás szerint a robbanás után a pályaudvaron leállt a vasúti közlekedés.Londonban kedd hajnalban összeültek a Scotland Yard terrorelhárító szolgálatának szakértői és a brit belügyminisztérium illetékesei, hogy megvitassák a hatósági válaszintézkedéseket.A Scotland Yard - hivatalos nevén Metropolitan Police Service - a londoni rendőrség, de terrorelhárító szolgálatának hatásköre az egész országra kiterjed.A BBC amerikai biztonsági illetékeseket idézett, akik nem zárták ki, hogy öngyilkos merénylet történt, de brit hivatalos részről ezt egyelőre nem erősítették meg.Nagy-Britanniában jelenleg a második legmagasabb terrorkészültségi fokozat van érvényben, amely a hivatalos meghatározás alapján súlyos terrorfenyegetettséget jelent, és azt tükrözi, hogy a brit biztonsági szolgálatok megítélése szerint jelentős valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre brit területen.Ezt a készültségi fokozatot a brit kormány 2014 augusztusában léptette életbe azzal az indokkal, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tevékenysége közvetlen fenyegetést jelent Nagy-Britannia nemzetbiztonságára.Az ötfokozatú brit készültségi rendszerben ennél már csak egy magasabb riasztási fokozat van, a kritikus, amelyet akkor rendelnek el, ha a brit kormány küszöbönálló merénylet terveiről kap konkrét értesüléseket.