Robbantásos merénylet történt az afgán fővárosban, sok a halott és a sebesült

Már csaknem száz halottja és több mint másfélszáz sebesültje van annak a robbantásos merényletnek, amelyet szombaton követtek el az afgán fővárosban, Kabulban a tálib felkelők.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint eddig 95-en vesztették életüket a robbantás miatt, de félő, hogy a halottak száma tovább emelkedik, mert a kórházakban ápolt sérültek közül többnek válságos az állapota. A sebesültek száma 158.



A beszámolók szerint mentőautóba rejtett robbanószerkezet lépett működésbe, amikor a jármű a belügyminisztérium korábbi épületénél egy ellenőrző ponthoz érkezett. A robbanás több száz méterre lévő épületekben is érezhető volt.



A negyedben afgán kormányhivatalok, külföldi diplomáciai képviseletek is vannak.



A merénylet elkövetőjeként a tálibok jelentkeztek egyik szóvivőjükön keresztül.



Egy héttel ezelőtt fegyveresek egy csoportja megtámadta a fővárosban lévő Intercontinental szállodát. Abban a terrortettben 43-an haltak meg. Annak a merényletnek az elkövetőiként is afganisztáni tálibok jelentkeztek.