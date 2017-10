Robbantásos merényletben megsérült egy ukrán ellenzéki képviselő

Ihor Moszijcsuk, az ellenzéki Radikális Párt parlamenti képviselője az Eszpresszo ukrán tévécsatorna stúdiójából lépett ki az utcára, amikor felrobbant egy, a ház előtt parkoló autó, más források szerint egy motorbicikli.



A politikust repeszek okozta sérülésekkel kórházba szállították, egyelőre nem tudni, mennyire súlyos az állapota. A 112.ua hírportál beszámolója szerint a robbanásban megsérült Vitalij Bala politológus is.



A kijevi rendőrség egyelőre annyit erősített meg, hogy valóban robbanás történt a tévé székházánál. A képviselő szóvivője, Anna Szejnik a 112 Ukrajina hírtelevíziónak azt mondta, hogy tudomása szerint a felrobbant jármű már akkor ott parkolt a televízió előtt, amikor Moszijcsuk bement az épületbe. Oleh Ljasko, Moszijcsuk pártjának elnöke később a tévének azt mondta, hogy a merényletben meghalt a képviselő testőre. A 112 Ukrajina tudósítása szerint Moszijcsukkal együtt összesen négy személyt szállítottak kórházba a mentők. A testőr állítólag kórházba szállítás közben, a mentőautóban halt bele sérüléseibe.



Zorjan Skirjak, a belügyminiszter tanácsadója nem zárta ki, hogy az orosz titkosszolgálatok állnak a merénylet hátterében. Hozzátette ugyanakkor, hogy parlamenti képviselő elleni támadás indítékaként más verziókat is vizsgálnak a hatóságok, főként személyes ellentéteket a politikussal. Szavai szerint ha mégis az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) állt a háttérben, akkor azért követték el a merényletet, hogy ily módon is destabilizálják a helyzetet Ukrajnában.



A 45 éves, kelet-ukrajnai születésű Moszijcsuk az Oleh Ljasko vezette populista, nacionalista Radikális Párt parlamenti képviselője a 2014-es választások óta. A parlamentbe akkor bejutott párt először az Európa-párti kormánykoalícióhoz csatlakozott, de később kivált onnan, és ellenzékbe vonult. Moszijcsuk az ukrán médiában gyakran szerepel, a párt egyik közismert képviselője. Az ukrán és a nemzetközi sajtóban akkor vált ismertté, amikor 20105-ben az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai a parlament épületében, kamerák kereszttüzében vették őt őrizetbe egy korrupciós ügy gyanúsítottjaként. Ítélet azonban azóta nem született az ügyében.