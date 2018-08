Robbantásos merényletre készülő iszlamistát fogtak el Berlinben

Robbantásos merénylet előkészítésének gyanúja miatt őrizetbe vettek szerdán Berlinben egy orosz állampolgárságú szélsőséges iszlamistát - közölte a német szövetségi legfőbb ügyészség.



A 31 éves férfit egy terrorelhárító rendőri egység bevetésével fogták el, és házkutatást tartottak otthonában.



Az orosz állampolgárt egy franciaországi nyomozás eredményei alapján vették őrizetbe. Feltételezett társát tavaly áprilisban fogták el Marseille-ben, s lakásában három kilogramm TATP típusú robbanóanyagot és lőfegyvereket találtak.



A legfőbb ügyészség szerint a Berlinben most őrizetbe vett férfi Németország területén akart robbantásos merényletet elkövetni, célja az volt, hogy a lehető legnagyobb számban öljön meg vagy sebesítsen meg embereket. A tervezett helyszín és időpont egyelőre nem ismert.



A személyes adatok védelméről szóló jogszabályok alapján a közleményben csak Magomed-Ali C. néven azonosított gyanúsított német sajtóértesülések szerint csecsen nemzetiségű, Franciaországban elfogott feltételezett társa pedig ismerte Anis Amrit, a legutóbbi nagyszabású németországi iszlamista terrortámadás, a 2016 decemberében egy berlini karácsonyi vásáron történt tömeges gázolás elkövetőjét.



A legfőbb ügyészség vezetésével folytatott nyomozás szerint Magomed-Ali C. 2016 októberében berlini lakásában jelentős mennyiségű TATP robbanóanyagot tárolt, amelyből feltételezett társával, Célment B-vel pokolgépet akart építeni. Azonban 2016. október 26-án egy "megelőző rendőri művelet" megzavarta az előkészületeket.



Ezért elhatározták, hogy szétválnak, Magomed-Ali C. Berlinben maradt, Clément B. pedig Franciaországba távozott, ahol 2017. április 18-án elfogták.



A francia hatóságok akkori tájékoztatása szerint elfogtak egy további gyanúsítottat is, akit Mahiedine M.-nek hívnak. A két francia állampolgárnál tartott házkutatásokon a három kilogramm TATP mellett lefoglaltak egy géppisztolyt, két pisztolyt, egy gránátot és lőszereket, valamint az Iszlám Állam terrorszervezet zászlaját, és egy újság címlapját az egyik francia elnökjelölt fényképével.