Robotrepülőkkel támadt az USA egy szíriai légibázisra

Donald Trump bejelentette döntését a szíriai célpontok elleni támadásokról

Trump szerint a diktátornak Aszad elnök rendelte el az idlíbi gáztámadást, melyben ártatlan emberek, köztük gyermekeket, kisbabákat öltek meg

Tomahawk robotrepülőgépek indultak a Földközi-tenger keleti térségéből, és a szíriai Homsz közelében lévő légibázisra mértek csapást

Washington több országot előre értesített a várható légicsapásokról, és informálta az orosz haderőt is

A légicsapások nem érintettek olyan térséget a homszi légibázison, ahol orosz haderő állomásozik.

Moszkva szerint a szíriai kormányerőknek nincsenek vegyifegyver-készleteik

Rex Tillerson amerikai külügyminiszter felvetette Oroszország felelősségét

A szíriai hadsereg szerint durva agresszió érte a légitámaszpontjukat

A rakétacsapásokban hat ember meghalt, az okozott veszteség jelentős

Moszkva felfüggesztette a szíriai katonai légi bevetések biztonságának szavatolását célzó orosz-amerikai memorandum hatályát

Putyin szerint a Szíria elleni amerikai légitámadás agresszió, kárt okoz az orosz-amerikai kapcsolatoknak és a terrorizmus elleni közös harcnak egyaránt

11:10 Videók, képek a támadásról a Twitteren 10:40 Merkel és Hollande szerint Aszad felelős az amerikai akcióért Angela Merkel német kancellár és Francois Hollande francia államfő szerint kizárólag Bassár el-Aszad szíriai elnököt terheli a felelősség az országában egy légi támaszpont ellen végrehajtott pénteki amerikai légitámadásért. A német kancellár és a francia elnök közös közleménye szerint "egyedül Aszad elnök felelős" azért, hogy a Szíria északnyugati részén fekvő Hán Sejkúnban kedden vegyi fegyverrel elkövetett "mészárlás" után egy amerikai légicsapás lerombolt egy szíriai katonai célpontot. A vegyi fegyverek alkalmazása és a szíriai lakosság ellen elkövetett bűnök szankciókat követelnek Bassár el-Aszaddal szemben, ahogyan Franciaország és Németország már a 2013 nyarán a Damaszkusz közelében fekvő Gútában végrehajtott vegyiegyver-támadás után is követelte - emelte ki Angela Merkel és Francois Hollande. 10:10 Moszkva a Biztonsági Tanács rendkívüli ülésének összehívását kérte

Moszkva kérte, hogy a Szíria ellen intézett amerikai támadás miatt hívják össze az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését - közölte pénteken Moszkvában Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. 9:55 Moszkva felfüggeszti az orosz-amerikai repülésbiztonsági megállapodást Moszkva felfüggeszti a szíriai légtérben bekövetkező incidensek kiküszöbölését és a légi bevetések biztonságának szavatolását célzó orosz-amerikai memorandum hatályát - közölte pénteken az orosz külügyminisztérium. Az intézkedést a moszkvai diplomáciai tárca a szíriai légi bázisra mért amerikai katonai csapással indokolta. Oroszország emellett kérte, hogy az incidens miatt, amelyet a Kreml egy szuverén állam elleni agressziónak és a nemzetközi jog megsértésének minősített, hívják össze az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését. Az orosz külügyminisztérium álláspontja szerint a Szíria elleni amerikai katonai akció célja, hogy elterelje a figyelmet az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció által ostromlott - részben az Iszlám Állam terrorszervezet által megszállva tartott - iraki Moszulban kialakult humanitárius katasztrófáról. 9:00 Az izraeli kormányzat és az ellenzék is üdvözölte az amerikai légicsapást Izraelben a miniszterelnöki hivatal, az államfő, miniszterek és ellenzéki politikusok egyaránt üdvözölték az Egyesült Államok péntek hajnali rakétatámadását a szíriai Homsz egyik légi támaszpontja ellen - jelentette péntek reggel a helyi közszolgálati rádió. A rádió közlése szerint Izraelt előre értesítették Washingtonból a tervezett katonai lépésről. A miniszterelnöki hivatal közleménye szerint Donald Trump amerikai elnök erős és világos üzenetet küldött arról, hogy elfogadhatatlan a vegyi fegyver bevetése. "Izrael teljes mértékben támogatja Trump elnököt, és reméli, hogy ez határozott üzenet a Bassár el-Aszad szíriai elnök rezsimjének szörnyű tetteivel szemben nemcsak Damaszkuszban visszhangzik majd, hanem Teheránban, Phenjanban és máshol is"- hangsúlyozta a hivatalos közlemény. Reuven Rivlin államfő szerint Donald Trump amerikai elnök és az amerikai hadsereg egyértelmű és határozott lépései megfelelő és elvárható választ adtak a vegyi fegyver rettenetes használatára az ártatlan civilekkel szemben. "Amerika a szabad világ számára példát mutatott, hogy tegyen meg minden szükséges lépést a Szíriában zajló atrocitások befejezéséhez"- vélekedett az izraeli államfő. Jiszrael Kac hírszerzési miniszter üdvözölte a szerinte jelentős ideológiai és stratégiai hatású légicsapást. Szerinte szükséges válasz volt egy világhatalom részéről a határvonalak meghúzására egy brutális diktátorral szemben, és egyértelmű jelzés az Irán vezette tengely támogatóinak is. A Cionista Tábor nevű ellenzéki párt egyik képviselője, Omer Barlev üdvözölte az amerikai elnök lépését, és reményét fejezte ki, hogy nem egyszeri esemény történt. Szerinte a légicsapás azt az amerikai szándékot jelzi, hogy Washington részese legyen a közel-keleti eseményeknek, és megértesse Oroszországgal, hogy nyomást kell gyakorolnia az Aszad-rezsimre a szörnyű mészárlás megfékezése végett. Jichák Hercog, a Cionista Tábor és a parlamenti ellenzék vezetője is megszólalt. "Trump elnök döntése, a Tomahawk rakéták támadása a szíriai légi bázis ellen fontos üzenet a megfelelő időben és a megfelelő helyen a damaszkuszi hentesnek" - mondta Hercog.

Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a floridai Palm Beach-i Mar-a-Lago villában 2017. április 6-án, miután a Földközi-tenger keleti térségében állomásozó, amerikai Porter irányított rakéta-romboló fedélzetéről Tomahawk manőverező robotrepülőgépek légicsapást mértek a szíriai Homsz egyik légibázisa ellen, megtorlásul az április 4-i feltételezett vegyifegyver-támadásért. (MTI/AP/Alex Brandon)

Nógrádi: új szakaszába lépett a háború



Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint az amerikai légitámadással új szakaszába lépett a szíriai háború és válság.



A hirado.hu beszámolója szerint Nógrádi György az M1 aktuális csatornán azt mondta: nincs bizonyítva, hogy a vegyifegyver-támadást a szíriai vezetés rendelte el, de "a Nyugat és az ellenzék abból indul ki, hogy ez egyértelmű".



Washington a beavatkozással lényegesen módosította a szíriai erőviszonyokat - tette hozzá.



A szakértő elmondta azt is, hogy a légicsapás előtt a németeket nem értesítették az amerikaiak, holott az amerikai elnök és a német kancellár néhány nappal ezelőtt Szíriáról is konzultált. Az oroszoknak viszont előre jelezték a támadást, hogy az nem ellenük irányul. Moszkva ennek ellenére azonnal kérte az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását - idézte fel Nógrádi György.



Nógrádi György emlékeztetett arra is, hogy a támadás egybeesett az amerikai-kínai csúcstalálkozóval - amelyről "nyilvánvalóan egyeztettek". Úgy vélte, a Szíria elleni amerikai légicsapás "egy rendkívül konkrét üzenet" Észak-Koreának is. Phenjan ugyanakkor atomhatalom, megtámadása sokkal nehezebb - figyelmeztetett.



A szakértő szerint a bombatámadások hatására a szíriai helyzetben alapvető fordulat következhet be. Következmény lehet az is, hogy újabb menekülthullám indul meg Szíriából - jegyezte meg a szakértő.

Az amerikai haditengerészet információs hivatala által 2017. április 7-én közreadott kép a Földközi-tenger keleti térségében állomásozó, amerikai Porter irányított rakéta-rombolóról. 2017. április 6-án a Porter fedélzetéről amerikai Tomahawk manőverező robotrepülőgépekkel légicsapást mérnek a szíriai Homsz egyik légibázisa ellen, megtorlásul az április 4-i feltételezett vegyifegyver-támadásért. A felvétel 2017. március 29-én készült. (MTI/AP/Amerikai haditengerészet/Ford Williams)

A szíriai ellenzék üdvözölte az amerikai akciót, az állami tévé szerint agresszió történt



A szíriai ellenzék üdvözölte és rendkívül fontos válaszlépésnek nevezte a szíriai kormányerők homszi légibázisa ellen péntek hajnalban végrehajtott amerikai katonai akciót.



Ez lehet a kezdete annak, hogy tudassák a damaszkuszi rezsimmel: nem úszhatja meg büntetlenül - üzente az Isztambulban működő Szíriai Nemzeti Koalíció nevű ernyőszervezet szóvivője.



Bassár el-Aszad szíriai elnök ellenzéke azzal vádolja a kormányerőket, hogy ők hajtották végre kedden az ország északnyugati részében a vegyifegyver-támadást, amelyben legalább 86 ember, köztük nagyon sok kisgyerek vesztette életét.



Valid Moallem szíriai külügyminiszter tagadja ezt.



A szíriai állami televízió agressziónak nevezte a péntek hajnalban véghez vitt amerikai rakétacsapást.



A televízió szalagcíme szerint az Egyesült Államok "számos rakétával" hajtott végre támadást "szíriai katonai célpontok" ellen. A szíriai hadseregre hivatkozva arról számolt be, hogy "vannak veszteségek". Egy katonai tisztségviselő szerint főleg anyagi károk keletkeztek, ugyanakkor az illetékes nem bocsátkozott részletekbe.



Talal Barrazi, Homsz tartomány kormányzója a televíziónak telefonon nyilatkozva elmondta: a legtöbb csapás a közép-szíriai tartományt érte. Szerinte az amerikai támadás a "fegyveres terrorista csoportok" és az Iszlám Állam nevű terrorista szervezet céljait támogatja. Hozzáfűzte: "a szíriai vezetés és politika nem fog ettől megváltozni, nem ez volt az első csapás, és úgy vélem nem is ez lesz az utolsó".

