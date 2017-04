Robotrepülőkkel támadt az USA egy szíriai légibázisra - Washington késznek mondta magát "tovább

Donald Trump bejelentette döntését a szíriai célpontok elleni támadásokról

Trump szerint a diktátor Aszad elnök rendelte el az idlíbi gáztámadást, melyben ártatlan emberek, köztük gyermekek, kisbabák haltak meg

Tomahawk robotrepülőgépek indultak a Földközi-tenger keleti térségéből, és a szíriai Homsz közelében lévő légibázisra mértek csapást

Washington több országot előre értesített a várható légicsapásokról, és informálta az orosz haderőt is

A légicsapások nem érintettek olyan térséget a homszi légibázison, ahol orosz haderő állomásozik

Moszkva szerint a szíriai kormányerőknek nincsenek vegyifegyver-készleteik

Rex Tillerson amerikai külügyminiszter felvetette Oroszország felelősségét a keddi támadás miatt

A szíriai hadsereg szerint durva agresszió érte a légitámaszpontjukat

A rakétacsapásokban többen meghaltak, köztük kilenc civil; az okozott veszteség jelentős

Moszkva felfüggesztette a szíriai katonai légi bevetések biztonságának szavatolását célzó orosz-amerikai memorandum hatályát

Putyin szerint a Szíria elleni amerikai légitámadás agresszió, kárt okoz az orosz-amerikai kapcsolatoknak és a terrorizmus elleni közös harcnak egyaránt

Nem tervez további támadást az Egyesült Államok

Merkel: elfogadható az amerikai légitámadás, de továbbra is békés megoldásra kell törekedni

Moszkva kérésére rendkívüli ülést tart a Szíriát Támogató Nemzetközi Csoport Genfben

Medvegyev: Trump kész a Moszkvával való összeütközés határán küzdeni Damaszkusszal

Aszad hivatala: felelőtlen és ostoba lépes az amerikai támadás

Összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa az amerikai légitámadás miatt

Repüléstilalmi övezet létrehozását kéri Washingtontól a Tárgyalási Főbizottság

OSDH: a Sarját támaszpontról friss bevetésre szálltak fel a kormányhadsereg harci repülőgépei

Az ENSZ BT tanácskozásán Washington késznek mondta magát "további cselekvésre"

21:44 Az ENSZ BT tanácskozásán Washington késznek mondta magát "további cselekvésre" Az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) pénteki rendkívüli ülésén Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet leszögezte: az Egyesült Államok "kész további cselekvésre" Szíriában. A Szíria ügyében összehívott rendkívüli tanácskozáson Nikki Haley hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak az idlíbi gáztámadás után, csütörtökről péntekre virradóra Szíriára mért légicsapásai "teljes mértékben" igazoltak voltak. Az amerikai nagykövet álláspontja szerint Bassár el-Aszad szíriai elnök azért követte el a vegyifegyver-támadást, "mert azt hitte, megúszhatja". Hozzátette: Aszad "tudta, hogy Oroszország támogatja". Nikki Haley leszögezte: "ez azonban a múlt éjjel megváltozott". Hangsúlyozta, hogy most új szakasz következik Szíriában, és "politikai megoldást kell találni" erre a "rémséges" konfliktusra. "Készek vagyunk még többet is tenni, de reméljük erre nem lesz szükség" - fogalmazott. Vlagyimir Szafronkov, Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete ugyanakkor "törvénytelennek" nevezte és elítélte az amerikai légicsapást. Mint fogalmazott: "az Egyesült Államok a szuverén Szíria területét támadta meg". Hangsúlyozta, hogy Moszkva ezt agressziónak és a nemzetközi jog durva megsértésének tekinti. A szíriai elnöki hivatal egyébként éppen az ENSZ BT ülése közben adott ki közleményt, amelyben "idióta és felelőtlen cselekedetnek" minősítette az amerikai akciót. A tanácskozáson az ENSZ politikai ügyekért felelős igazgatója, az Egyesült Királyság és Franciaország képviselője egyaránt a szíriai konfliktus politikai megoldását sürgette. Jeffrey Feltman, a világszervezet igazgatója leszögezte, hogy az azonnali közvetlen akcióra éppen a szíriai nép védelme érdekében volt szükség, de hozzátette, hogy minden ilyen akciónak "az ENSZ alapelvei szerint és a nemzetközi jog alapján kell megtörténnie". Feltman azon meggyőződését hangoztatta, miszerint a civil lakosságot "nem lehet megvédeni, ha a kormányzat és az ellenzék is büntetlenül cselekedhet, és ha a szíriai kormánynak továbbra is megengedik, hogy a saját népe rovására megsértse az emberi jogokat". A brit ENSZ-nagykövet háborús bűnösnek minősítette a szíriai elnököt, és kijelentette, hogy az amerikai légicsapás figyelmeztetés volt számára. Matthew Rycroft egyúttal Oroszországot okolta, mert szerinte ha Moszkva megszavazta volna a korábbi hét ENSZ-határozatot, akkor Bassár el-Aszadnak már korábban szankciókkal kellett volna szembenéznie. Francois Delattre francia ENSZ-nagykövet "legitim válasznak" nevezte az amerikai lépéseket, és leszögezte, hogy "ez alapvető fontosságú volt Asszad elrettentéséhez". 21:05 OSDH: a Sarját támaszpontról friss bevetésre szálltak fel a kormányhadsereg harci repülőgépei Két szíriai katonai repülőgép felszállt pénteken az Egyesült Államok által előző éjjel megtámadott, közép-szíriai Sarját légi támaszpontról, és légitámadásokat hajtott végre a környéken - közölte este az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) emigráns szervezet. A harci gépek a Sarját légi bázisról szálltak fel, amelynek a le- és felszállópályája részben ismét üzemel, és a közép-szíriai Palmüra közelében lévő célpontokat támadtak - írta a londoni székhelyű szervezet. 21:00 Repüléstilalmi övezet létrehozását kéri Washingtontól a Tárgyalási Főbizottság

A szíriai légierőt földre kényszerítő intézkedésekre szólította fel az Egyesült Államokat pénteken a szíriai ellenzéki csoportok nagy részét tömörítő Tárgyalási Főbizottság (HNC). A szíriai Homsz tartománybeli Sajrát légi támaszpont ellen péntek hajnalban végrehajtott amerikai rakétatámadásra reagálva a HNC nyilatkozatban fordult az Egyesült Államokhoz a kéréssel. Az ellenzéki testület meggyőződése szerint a szíriai harci gépek repülésének megakadályozása felgyorsítaná a békefolyamatot, és megteremtené a szükséges alapokat a bizalomteljes párbeszéden alapuló béketárgyalásokhoz. A Tárgyalási Főbizottság ezenkívül azzal vádolta meg Oroszországot, hogy Bassár el-Aszad szíriai elnököt támogatja, egyúttal támogatását fejezte ki az Egyesült Államoknak a légi támaszpont elleni amerikai rakétatámadással kapcsolatban. A HNC szerint az amerikai támadás az egyetlen lehetséges válasz volt a szíriai kormány és "az őt támogató, valamint vele együttműködő felek, különösen Oroszország és Irán tevékenységére". Az Egyesült Államok rakétatámadásának célja az volt, hogy megtorolja a Hán Sejkún város lakossága elleni, Washington meggyőződése szerint a szíriai kormány által elkövetett vegyifegyver-támadást. A Sajrát légi támaszpont a szíriai légierő második legnagyobb és egyben legfontosabb bázisa. Az Egyesült Államok állítása szerint erről a bázisról indította meg kedden a Hán Sejkún elleni vegyifegyver-támadását a szíriai légierő. A gáztámadásban 86-an haltak meg, köztük 27 gyermek, és 546-an megsebesültek. 20:00 A szíriai hadsereget több órával a Sarját légitámaszpont elleni amerikai csapások előtt figyelmeztették egy amerikai katonai büntetőakció veszélyére - közölte egy szíriai katonai vezető pénteken. "Megtudtuk, hogy fennáll egy szíriai terület elleni amerikai légitámadás veszélye" - hangsúlyozta az AFP francia hírügynökségnek a nevének elhallgatását kérő katonai vezető. "Több katonai létesítményünkben, így a Sarját bázison is elővigyázatossági intézkedéseket hoztunk. Több repülőgépünket áthelyeztük" - mondta a vezető, hozzátéve, hogy az értesülést "néhány órával" a légicsapások előtt kapták. A katonai vezető azt nem közölte, hogy ki figyelmeztette a szíriai kormányt, sem azt, hogy hová irányították át a gépeket. Péntekre virradóra 59 Towahawk manőverező robotrepülőgépet indítottak a Földközi-tengeren állomásozó két amerikai hadihajóról a közép-szíriai légi bázis ellen. Ez volt az első alkalom, hogy az Egyesült Államok támadást hajtott végre a szíriai rendszer ellen. Amerikai tisztségviselők közölték, hogy tájékoztatták az orosz hadsereget, hogy elkerüljék az orosz veszteségeket, ezt a Kreml is megerősítette. A szíriai katonai vezető szerint a légicsapások kilenc repülőgépet tettek harcképtelenné, közülük több "teljesen tönkrement". Az al-Madzsadin libanoni televízió a katonai forrással egybehangzóan jelentette pénteken, hogy a szíriai hadsereg még a Homsz tartománybeli légi támaszpont elleni amerikai rakétatámadás előtt biztonságba helyezte az ott állomásozó harci gépeinek többségét. 18:38 Összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa az amerikai légitámadás miatt Ha Moszkva megszavazta volna a korábbi hét ENSZ-határozatot, akkor Bassár el-Aszad szíriai elnöknek már korábban nemzetközi szankciókkal kellett volna szembenéznie - hangoztatta Matthew Rycroft brit ENSZ-nagykövet pénteken, a világszervezet Biztonsági Tanácsának (BT) rendkívüli ülésén, amelyet az éjszakai amerikai légitámadás miatt hívtak össze New Yorkban, az ENSZ székházában. A tanácskozást megnyitó beszédében az ENSZ politikai ügyekért felelős igazgatója, Jeffrey Feltman - utalva a péntekre virradóra végrehajtott amerikai légicsapásokra - leszögezte, hogy az azonnali közvetlen akcióra éppen a szíriai nép védelme érdekében van szükség, ám hozzátette, hogy ennek "az ENSZ elvei szerint és a nemzetközi jog alapján kell megtörténnie". Feltman szerint a civil lakosságot "nem lehet megvédeni, ha a kormányzat és az ellenzék is büntetés nélkül cselekedhet és ha a szíriai kormánynak továbbra is megengedik, hogy a saját népe rovására megsértse az emberi jogokat". 18:07 Felelőtlen és ostoba lépésnek nevezte a szíriai elnöki hivatal pénteken a hajnalban egy Homsz tartománybeli támaszpont ellen végrehajtott amerikai légitámadást. Mindez, amibe Amerika belekezdett, nem más, mint ostoba és felelőtlen cselekedet, amely csak Washington rövidtávú gondolkodását, valamint politikai és katonai téren tanúsított vakságát bizonyítja - áll az elnöki hivatal közleményében. A Földközi-tengeren állomásozó két amerikai hadihajóról péntekre virradóra 59 manőverező robotrepülőgéppel mértek csapást a közép-szíriai Sajrát légitámaszpont ellen, megtorlásul a 86 emberéletet követelő keddi Hán Sejkún-i feltételezett vegyifegyver-támadás miatt, amelyért a nyugati hatalmak Bassár el-Aszad szíriai elnök rezsimét teszik felelőssé. Damaszkusz határozottan tagadta, hogy ő állna a világszerte felháborodást kiváltó, feltételezett vegyifegyver-támadás mögött. A szíriai elnöki hivatal szerint az amerikai csapások csak "megerősítik Szíria eltökéltségét, hogy lecsapjon a terrorista ügynökökre (Damaszkusz terroristának nevezi a lázadókat), és egyre gyorsabb ütemben folytassa az eltiprásukat mindenütt, ahol csak szíriai területen tartózkodnak". A szíriai háború 2011-es kezdete óta a pénteki volt az első közvetlen amerikai csapás az arab országban. Egy nevének elhallgatását kérő szíriai külügyminisztériumi vezető szerint "mindaz, ami Hán Sejkúnban történt, szándékos cselekedet volt, hogy indokolni tudják a hadsereg elleni amerikai csapásokat". A konfliktus hat éve alatt több mint 320 ezren haltak meg és milliók kényszerültek otthonuk elhagyására az arab országban. 17:56 Donald Trump amerikai elnök megmutatta, hogy kész akár az Oroszországgal való harci összeütközés határán is küzdeni a damaszkuszi kormánnyal - írta pénteki Facebook-bejegyzésében Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök. Medvegyev szerint a Trump-kormány ahelyett, hogy a közös harcra törekedne a fő ellenség, az Iszlám Állam terrorszervezet ellen, ahogyan azt meghirdette, "bebizonyította, hogy vehemens küzdelmet folytat majd Szíria törvényes kormánya ellen". Mint írta, az új amerikai vezetés ezt a nemzetközi jog normáival ellentétesen, az ENSZ jóváhagyása nélkül, valamint az amerikai belső eljárások megszegésével teszi, amelyek előírják számára, hogy előzetesen értesítse a kongresszust, ha olyan katonai műveletre szánja el magát, amely nem áll összefüggésben az Egyesült Államok ellen elkövetett támadással. Hozzátette, hogy ezt "az Oroszországgal való harci összeütközések határán" teszi. Megállapította, hogy az amerikai hatalmi gépezetnek mindössze két és fél hónapjába tellett, hogy "megtörje" Trump által a választási kampány idején képviselt politikai vonalat. Az orosz kormányfő arra a következtetésre jutott, hogy a Szíriára mért katonai csapással a Trump-adminisztráció "bebizonyította saját önállótlanságát, és rendkívüli függőségét attól a washingtoni elittől, amelyet az új elnök élesen bírált beiktatási beszédében". A nap folyamán korábban Vlagyimir Putyin elnök a Szíria elleni amerikai rakétacsapást egy szuverén ország elleni, a nemzetközi jog megsértésével és kitalált indok alapján végrehajtott agressziónak nevezte. Putyin szerint a történtek egyaránt ártanak az orosz-amerikai kapcsolatoknak és a terrorizmus elleni közös harcnak. 15:34 Elfogadható lépés volt amerikai részről a Szíriában pénteken végrehajtott légitámadás, de továbbra is a közel-keleti arab országban dúló polgárháború békés rendezésére kell törekedni - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. A kancellár sajtónyilatkozatában ismertette: péntek reggel telefonon beszélt Francois Hollande francia államfővel és Paolo Gentiloni olasz miniszterelnökkel a "korlátozott és célzott" légicsapásról. Mindhárman egyetértenek abban, hogy a történtekért Bassár el-Aszad szíriai elnök felelős. A háborús bűncselekmények dimenziójára, az emberi szenvedés mértékére és az ENSZ Biztonsági Tanácsa elleni "blokádra" tekintettel a támadás elfogadható, de arra is rámutat, hogy minden eddiginél nagyobb erővel kell törekedni a politikai rendezésre - mondta Angela Merkel. Washington előre értesítette Berlint a készülő támadásról, James Mattis amerikai védelmi miniszter személyesen tájékoztatta német kollegáját, Ursula von Leyent a tervezett akcióról. 15:20 Háborús veszéllyel fenyegető és történelmi jelentőségű fejlemény a Szíriában pénteken végrehajtott amerikai légitámadás Elmar Brok német európai parlamenti (EP-) képviselő szerint. Az EP külügyi bizottságának korábbi elnöke a Die Welt című német lapnak nyilatkozva hangsúlyozta: az amerikai támadás Szíriában "történelmi pillanat", mert mostanáig az a gyakorlat érvényesült, hogy "nem avatkozik be katonai eszközökkel egy olyan atomhatalom, mint az Egyesült Államok ott, ahol már aktív egy másik atomhatalom, jelen esetben Oroszország". Ezért a péntek hajnali légitámadás "tabudöntést" jelent, és akár komoly konfliktushoz is vezethet - mondta a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa. Szavai szerint háborús veszély alakult ki, mert ha Moszkva az amerikai támadásra fegyverrel válaszol, amivel kiváltja Washington reakcióját, akkor "eszkalálódhat a helyzet két atomhatalom között", aminek révén "ellenőrizhetetlen" folyamatok indulhatnak be. Azonban a légitámadás akár a szíriai konfliktus lezáráshoz is megnyithatja az utat, mert Moszkva a washingtoni lépés hatására megváltoztathatja politikáját, Bassár el-Aszad szíriai elnök támogatása helyett kivonhatja magát a konfliktusból és "végre feloldhatja a genfi béketárgyalások blokádját" - mondta Elmar Brok, hozzátéve, hogy az európaiak fontos közvevtítő szerepet tölthetnek be a béketárgyalásokon. A támadással Donald Trump amerikai elnök megmutatta Oroszországnak és Szíriának, hogy nem lehet vele játszmákat játszani. Az elnök a vegyifegyver-támadás után világosan megmutatta, hogy hol húzódnak a határok, és az amerikaiak Oroszország egy közvetlen szövetségesének megtámadásával "ismét tényezőként jelentek meg Szíriában" - mondta a CDU-s politikus. Az Egyesült Államok péntek hajnalban Tomahawk manőverező robotrepülőgépekkel csapást mért a szíriai Homsz egyik légibázisa ellen, megtorlásul a keddi feltételezett vegyifegyver-támadásért, amelynek elkövetésével a damaszkuszi rezsimet vádolja. A robotrepülőgépeket a Földközi-tenger keleti térségében állomásozó amerikai rombolóhajókról indították el. 15:07 A NATO főtitkárhelyettese Kijevben erőteljes jelzésnek nevezte az amerikai légicsapásokat Erőteljes jelzésnek nevezte az Aszad-rezsim részére a Szíriában végrehajtott amerikai légicsapásokat pénteken Rose Gottemoeller, a NATO főtitkárhelyettese kijevi látogatása alatt, egy biztonsági fórumon. Kijelentette, hogy ezzel az Egyesült Államok Bassár el-Aszad szíriai elnök tudomására hozta, hogy megengedhetetlennek tartja a vegyi fegyverek bevetését békés polgári lakosok ellen. Megjegyezte, hogy a légitámadásoknak nem a szíriai válság további élezése volt a célja. A kijevi külügyminisztérium sajtóközleményében szintén kifejésre juttatta, hogy támogatja az Egyesült Államok azon lépéseit, amelyek az újabb háborús bűncselekmények megelőzésére irányulnak. Rose Gottemoeller - aki csütörtökön érkezett kétnapos látogatásra Ukrajnába - a pénteki fórumon Ukrajnával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az országnak magának kell eldöntenie, csatlakozni kíván-e az atlanti szövetséghez. Hozzátette, hogy a NATO ajtói nyitva állnak Ukrajna előtt. Cáfolta hogy a NATO magához szeretné kötni Ukrajnát, mint ahogy azt szavai szerint Oroszország több ízben állította. Az atlanti szövetség második számú vezetője csütörtök este Kijevben megbeszélést folytatott Volodimir Hrojszman miniszterelnökkel. Az ukrán kormánynak a találkozóról kiadott közleménye szerint megállapodtak abban, hogy a NATO és Kijev közösen dolgoz ki tervet az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat megreformálására, felszereltségének javítására. Gottemoeller azt javasolta, hogy tekintettel az Ukrajnát érő sok orosz provokációra, újítsa fel Kijev a konzultációkat a NATO-val a stratégiai fontosságú infrastrukturális objektumok védelmében. Hrojszman köszönetet mondott a két hete történt Harkiv megyei lőszerraktártűz likvidálásában nyújtott NATO-segítségért. 15:05 Oroszországot a meglévő csatornákon keresztül értesítették a Szíria ellen készülő amerikai csapásokról, de Vlagyimir Putyin elnököt "senki se hívta fel" - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken Moszkvában. Peszkov szerint Moszkva a szövetségese elleni agresszióként fogta fel az Egyesült Államok Szíria elleni támadását. "Mivel támogatást nyújtunk a szíriai fegyveres erőknek a szíriai vezetés kérésének megfelelően, ezért Szíria a szövetségesünknek számít" - mondta. Kijelentette, hogy a történtek egyértelműen ártottak a terrorizmus elleni harc ügyének. Sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy a szíriai katonai reptérre mért amerikai csapást "de facto az Iszlám Állam, az an-Nuszra Front és más terrorszervezetek érdekében hajtották végre". Peszkov a védelmi minisztériumra hárította át annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy a orosz haderő képes-e megvédeni a szíriai hadsereg objektumait. A szóvivő megerősítette, hogy Moszkva felfüggesztette a szíriai katonai légi bevetések biztonságának szavatolását célzó orosz-amerikai memorandum hatályát, mert az éjszakai támadás miatt "értelmét vesztette". Közölte, hogy noha az erre szolgáló katonai csatornákat továbbra is fenntartják, orosz részről véget vetettek a szíriai műveletekről folytatott eszmecserének. Mint mondta, a történtek után "jelentősen megnőtt" az incidensek kockázata Szíriában. Kérdésre válaszolva kijelentette, hogy az orosz fegyveres erők főparancsnoka, Putyin elnök hatásköre eldönteni, hogy növeljék-e az orosz katonai jelenlétet a polgárháború sújtotta arab országban. 14:10 Kilenc civil is meghalt az amerikai légicsapásban a szíriai hírügynökség szerint Kilenc polgári lakos, köztük négy gyerek is meghalt a Homsz tartománybeli szíriai légi támaszpontra mért amerikai légicsapásban - jelentette pénteken a SANA hivatalos szíriai hírügynökség. Legalább hét civil megsebesült. A hírügynökség szerint az áldozatok három faluból valók, amelyek a légi támaszpont közelében fekszenek. A manőverező repülőgépek becsapódásai miatt súlyos károkat szenvedtek az ottani lakóépületek. A Sky News Arabia televízió korábban arról számolt be, hogy a Hán Sejkún-i gáztámadás miatt megtorlásul végrehajtott amerikai légicsapásnak legalább 10 halottja van, és vannak közöttük polgári személyek is. 14:05 Újabb támadásokat nem tervez az Egyesült Államok Egyedi akció volt a Homsz tartománybeli szíriai légitámaszpont ellen végrehajtott amerikai légicsapás, nincsenek tervek további támadásokra - közölte egy amerikai védelmi tisztségviselő pénteken. A Reuters brit hírügynökségnek a neve elhallgatását kérve nyilatkozó tisztségviselő úgy vélte, hogy a légicsapás nem jelez jelentősebb fordulatot abban, hogy Donald Trump amerikai elnök elsősorban a belügyekre összpontosít. 13:45 A keddi támadás megváltoztatta Trump viszonyát Aszadhoz A BBC videója arról szól, hogy Obama elnöksége idején Trump folyamatosan hangot adott a közösségi médiában azon álláspontjának, hogy Szíriát ne támadja az Egyesült Államok, inkább a saját belügyeivel foglalkozzon. A keddi vegyifegyveres támadás azonban nagy hatással volt az amerikai elnökre, és emiatt változtatta meg a véleményét. OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/bbcnews/videos/10154556875752217/ 13:20 Moszkva: az 59 amerikai szárnyas rakétából csak 23 talált célba Csak 23 talált célba az amerikai hadihajókról a szíriai Idlíb tartománybeli katonai reptérre kilőtt 59 Tomahawk típusú manőverező repülőgép közül - jelentette ki Igon Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője pénteken Moszkvában. Konasenkov szerint nem ismert, hogy a többi "szárnyas rakéta" hová csapódott be. A tábornok az orosz adatmegfigyelő rendszer adataira hivatkozott. "Ezek szerint a szíriai légi bázisra mért amerikai tömeges rakétacsapás harci hatékonysága rendkívül alacsony volt" - jelentette ki. Szavai szerint a szíriai légierő hat, a javítóhangárokba beállított MiG-23-as harci repülőt és egy rádiólokációs állomást veszített, a kifutópálya sértetlen maradt. 2015 októberében egyébként, amikor az orosz hadiflotta a Kaszpi-tengerről lőtt ki 26 manőverező robotrepülőgépet szíriai militánsok objektumaira, a Pentagon azt állította, hogy négy orosz szárnyas rakéta Iránban zuhant le. Iránból károkat, veszteségeket nem jelentettek akkor, és Moszkva szerint valamennyi Szíriára kilőtt szárnyas rakéta elérte célját. Konasenkov pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a közeljövőben megerősítik a szíriai hadsereg légvédelmi rendszerét és megnövelik hatékonyságát a legfontosabb infrastrukturális objektumok védelmében. Az Interfax orosz hírügynökség szíriai sajtóforrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a támadás következtében legkevesebb 15 szíriai harci gép semmisült meg és kigyulladtak a reptér üzemanyag-tartályai is. Egy szíriai pilóta életét vesztette több pedig megsebesült. A TASZSZ hírügynökség értesülése szerint pénteken a Földközi-tengerre érkezik az Admiral Grigorovics, a Fekete-tengeri Flotta Kalibr típusú, manőverező robotrepülőkkel felfegyverzett fregattja. A hadihajó, amely a szíriai Tartusz orosz haditengerészeti bázison fog kikötni, a "helyzettől függően" több mint egy hónapig tartózkodik majd a térségben. 11:55 Szijjártó: amerikai-orosz megállapodásra lenne szükség, de ettől messze vagyunk Amerikai-orosz megegyezés nélkül nem lehet feloldani a szíriai konfliktust, ám ettől most vagyunk a legmesszebb - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken újságíróknak, miután az Egyesült Államok hajnalban szíriai célpontot támadott rakétákkal. A tárcavezető Gyöngyöshalászon nyilatkozott, ahol részt vett az Apollo Tyres gumiabroncsgyárának avatásán. "Magyarországnak, Európának, de azt gondolom, az egész világnak is az az érdeke, hogy mielőbb jöjjön létre egy amerikai-orosz megállapodás a szíriai rendezésről. Ugyanakkor (...) nem túlságosan pesszimista az a kijelentés, hogy ettől most vagyunk a legmesszebb" az elmúlt éveket figyelembe véve - mondta Szijjártó Péter. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország a leghatározottabban elítéli a vegyi fegyverek bármilyen típusú bevetését. 11:50 Az Európai Tanács elnöke üdvözölte az amerikai légicsapásokat Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke üdvözölte pénteken a Szíriában végrehajtott amerikai légicsapásokat, mondván, hogy azok "kellő határozottságot" mutattak a "barbár vegyifegyver-támadásokra" válaszul, amelynek elkövetésével a damaszkuszi rezsimet vádolják. "Az Európai Unió együtt fog működni az Egyesült Államokkal a szíriai brutalitás felszámolásán" - írta Tusk a Twitteren. Az Egyesült Államok masszív rakétatámadást intézett manőverező robotrepülőgépekkel péntek hajnalban a szíriai Homsz egyik légibázisa ellen, megtorlásul a keddi feltételezett vegyifegyver-támadásért. Ausztrália, Franciaország, Lengyelország, Törökország, Szaúd-Arábia és Japán helyeselte, Oroszország és Irán viszont élesen elítélte az amerikai akciót. 11:10 Videók, képek a támadásról a Twitteren OEmbed tartalom: https://twitter.com/FoxNews/status/850203108567162881 OEmbed tartalom: https://twitter.com/DeptofDefense/status/850191265123545088 10:40 Merkel és Hollande szerint Aszad felelős az amerikai akcióért Angela Merkel német kancellár és Francois Hollande francia államfő szerint kizárólag Bassár el-Aszad szíriai elnököt terheli a felelősség az országában egy légi támaszpont ellen végrehajtott pénteki amerikai légitámadásért. A német kancellár és a francia elnök közös közleménye szerint "egyedül Aszad elnök felelős" azért, hogy a Szíria északnyugati részén fekvő Hán Sejkúnban kedden vegyi fegyverrel elkövetett "mészárlás" után egy amerikai légicsapás lerombolt egy szíriai katonai célpontot. A vegyi fegyverek alkalmazása és a szíriai lakosság ellen elkövetett bűnök szankciókat követelnek Bassár el-Aszaddal szemben, ahogyan Franciaország és Németország már a 2013 nyarán a Damaszkusz közelében fekvő Gútában végrehajtott vegyiegyver-támadás után is követelte - emelte ki Angela Merkel és Francois Hollande. 10:10 Moszkva a Biztonsági Tanács rendkívüli ülésének összehívását kérte

Moszkva kérte, hogy a Szíria ellen intézett amerikai támadás miatt hívják össze az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését - közölte pénteken Moszkvában Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. 9:55 Moszkva felfüggeszti az orosz-amerikai repülésbiztonsági megállapodást Moszkva felfüggeszti a szíriai légtérben bekövetkező incidensek kiküszöbölését és a légi bevetések biztonságának szavatolását célzó orosz-amerikai memorandum hatályát - közölte pénteken az orosz külügyminisztérium. Az intézkedést a moszkvai diplomáciai tárca a szíriai légi bázisra mért amerikai katonai csapással indokolta. Oroszország emellett kérte, hogy az incidens miatt, amelyet a Kreml egy szuverén állam elleni agressziónak és a nemzetközi jog megsértésének minősített, hívják össze az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését. Az orosz külügyminisztérium álláspontja szerint a Szíria elleni amerikai katonai akció célja, hogy elterelje a figyelmet az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció által ostromlott - részben az Iszlám Állam terrorszervezet által megszállva tartott - iraki Moszulban kialakult humanitárius katasztrófáról. 9:00 Az izraeli kormányzat és az ellenzék is üdvözölte az amerikai légicsapást Izraelben a miniszterelnöki hivatal, az államfő, miniszterek és ellenzéki politikusok egyaránt üdvözölték az Egyesült Államok péntek hajnali rakétatámadását a szíriai Homsz egyik légi támaszpontja ellen - jelentette péntek reggel a helyi közszolgálati rádió. A rádió közlése szerint Izraelt előre értesítették Washingtonból a tervezett katonai lépésről. A miniszterelnöki hivatal közleménye szerint Donald Trump amerikai elnök erős és világos üzenetet küldött arról, hogy elfogadhatatlan a vegyi fegyver bevetése. "Izrael teljes mértékben támogatja Trump elnököt, és reméli, hogy ez határozott üzenet a Bassár el-Aszad szíriai elnök rezsimjének szörnyű tetteivel szemben nemcsak Damaszkuszban visszhangzik majd, hanem Teheránban, Phenjanban és máshol is"- hangsúlyozta a hivatalos közlemény. Reuven Rivlin államfő szerint Donald Trump amerikai elnök és az amerikai hadsereg egyértelmű és határozott lépései megfelelő és elvárható választ adtak a vegyi fegyver rettenetes használatára az ártatlan civilekkel szemben. "Amerika a szabad világ számára példát mutatott, hogy tegyen meg minden szükséges lépést a Szíriában zajló atrocitások befejezéséhez"- vélekedett az izraeli államfő. Jiszrael Kac hírszerzési miniszter üdvözölte a szerinte jelentős ideológiai és stratégiai hatású légicsapást. Szerinte szükséges válasz volt egy világhatalom részéről a határvonalak meghúzására egy brutális diktátorral szemben, és egyértelmű jelzés az Irán vezette tengely támogatóinak is. A Cionista Tábor nevű ellenzéki párt egyik képviselője, Omer Barlev üdvözölte az amerikai elnök lépését, és reményét fejezte ki, hogy nem egyszeri esemény történt. Szerinte a légicsapás azt az amerikai szándékot jelzi, hogy Washington részese legyen a közel-keleti eseményeknek, és megértesse Oroszországgal, hogy nyomást kell gyakorolnia az Aszad-rezsimre a szörnyű mészárlás megfékezése végett. Jichák Hercog, a Cionista Tábor és a parlamenti ellenzék vezetője is megszólalt. "Trump elnök döntése, a Tomahawk rakéták támadása a szíriai légi bázis ellen fontos üzenet a megfelelő időben és a megfelelő helyen a damaszkuszi hentesnek" - mondta Hercog.

Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a floridai Palm Beach-i Mar-a-Lago villában 2017. április 6-án, miután a Földközi-tenger keleti térségében állomásozó, amerikai Porter irányított rakéta-romboló fedélzetéről Tomahawk manőverező robotrepülőgépek légicsapást mértek a szíriai Homsz egyik légibázisa ellen, megtorlásul az április 4-i feltételezett vegyifegyver-támadásért. (MTI/AP/Alex Brandon)

Nógrádi: új szakaszába lépett a háború



Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint az amerikai légitámadással új szakaszába lépett a szíriai háború és válság.



A hirado.hu beszámolója szerint Nógrádi György az M1 aktuális csatornán azt mondta: nincs bizonyítva, hogy a vegyifegyver-támadást a szíriai vezetés rendelte el, de "a Nyugat és az ellenzék abból indul ki, hogy ez egyértelmű".



Washington a beavatkozással lényegesen módosította a szíriai erőviszonyokat - tette hozzá.



A szakértő elmondta azt is, hogy a légicsapás előtt a németeket nem értesítették az amerikaiak, holott az amerikai elnök és a német kancellár néhány nappal ezelőtt Szíriáról is konzultált. Az oroszoknak viszont előre jelezték a támadást, hogy az nem ellenük irányul. Moszkva ennek ellenére azonnal kérte az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását - idézte fel Nógrádi György.



Nógrádi György emlékeztetett arra is, hogy a támadás egybeesett az amerikai-kínai csúcstalálkozóval - amelyről "nyilvánvalóan egyeztettek". Úgy vélte, a Szíria elleni amerikai légicsapás "egy rendkívül konkrét üzenet" Észak-Koreának is. Phenjan ugyanakkor atomhatalom, megtámadása sokkal nehezebb - figyelmeztetett.



A szakértő szerint a bombatámadások hatására a szíriai helyzetben alapvető fordulat következhet be. Következmény lehet az is, hogy újabb menekülthullám indul meg Szíriából - jegyezte meg a szakértő.

Az amerikai haditengerészet információs hivatala által 2017. április 7-én közreadott kép a Földközi-tenger keleti térségében állomásozó, amerikai Porter irányított rakéta-rombolóról. 2017. április 6-án a Porter fedélzetéről amerikai Tomahawk manőverező robotrepülőgépekkel légicsapást mérnek a szíriai Homsz egyik légibázisa ellen, megtorlásul az április 4-i feltételezett vegyifegyver-támadásért. A felvétel 2017. március 29-én készült. (MTI/AP/Amerikai haditengerészet/Ford Williams)

A szíriai ellenzék üdvözölte az amerikai akciót, az állami tévé szerint agresszió történt



A szíriai ellenzék üdvözölte és rendkívül fontos válaszlépésnek nevezte a szíriai kormányerők homszi légibázisa ellen péntek hajnalban végrehajtott amerikai katonai akciót.



Ez lehet a kezdete annak, hogy tudassák a damaszkuszi rezsimmel: nem úszhatja meg büntetlenül - üzente az Isztambulban működő Szíriai Nemzeti Koalíció nevű ernyőszervezet szóvivője.



Bassár el-Aszad szíriai elnök ellenzéke azzal vádolja a kormányerőket, hogy ők hajtották végre kedden az ország északnyugati részében a vegyifegyver-támadást, amelyben legalább 86 ember, köztük nagyon sok kisgyerek vesztette életét.



Valid Moallem szíriai külügyminiszter tagadja ezt.



A szíriai állami televízió agressziónak nevezte a péntek hajnalban véghez vitt amerikai rakétacsapást.



A televízió szalagcíme szerint az Egyesült Államok "számos rakétával" hajtott végre támadást "szíriai katonai célpontok" ellen. A szíriai hadseregre hivatkozva arról számolt be, hogy "vannak veszteségek". Egy katonai tisztségviselő szerint főleg anyagi károk keletkeztek, ugyanakkor az illetékes nem bocsátkozott részletekbe.



Talal Barrazi, Homsz tartomány kormányzója a televíziónak telefonon nyilatkozva elmondta: a legtöbb csapás a közép-szíriai tartományt érte. Szerinte az amerikai támadás a "fegyveres terrorista csoportok" és az Iszlám Állam nevű terrorista szervezet céljait támogatja. Hozzáfűzte: "a szíriai vezetés és politika nem fog ettől megváltozni, nem ez volt az első csapás, és úgy vélem nem is ez lesz az utolsó".

Az Egyesült Államok masszív rakétatámadást intézett manőverező robotrepülőgépekkel péntek hajnalban a szíriai Homsz egyik légibázisa ellen, megtorlásul a kedden elkövetett 86 halálos áldozatot követelő Hán Sejkún-i feltételezett vegyifegyver-támadásért, amelynek elkövetésével a damaszkuszi rezsimet vádolja.A Pentagon közleménye szerint összesen 59 Tomahawk típusú manőverező robotrepülőgépet indítottak a Földközi-tengeren állomásozó Porter és Ross amerikai rombolókról, s a célpontok szíriai repülőgépek, megerősített hangárok, töltőállomások, légvédelmi rendszerek és radarok voltak.A Sky News Arabia televízió értesülései szerint a feltételezett Hán Sejkún-i gáztámadás miatt megtorlásul végrehajtott amerikai légicsapásnak legalább 10 halottja van, közöttük polgári személyek. Igon Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője azt mondta, hogy csak 23 talált célba a kilőtt 59 Tomahawk közül, és a szíriai légierő hat, a javítóhangárokba beállított MiG-23-as harci repülőt és egy rádiólokációs állomást veszített, a kifutópálya sértetlen maradt.Az Egyesült Államok 2014 óta áll a szíriai dzsihadisták ellen harcoló nemzetközi koalíció élén, és többször hajtott végre légicsapásokat a szélsőségesek ellen. Azonban a Homsz tartománybeli Sajrát légitámaszpont bombázása volt az első alkalom, hogy a szíriai kormányerők álltak Washington célkeresztjében. Trump korábban határozottan ellenezte az amerikai katonai beavatkozást Szíriában, és jelezte: elnöksége alatt igyekszik inkább az amerikai belügyekre koncentrálni. Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-hez akkreditált nagykövete még múlt héten is azt hangsúlyozta, hogy Washington nem tartja elsődleges fontosságú ügynek a szíriai elnök eltávolítását a hatalomból.A BBC brit műsorszolgáltató elemzésében rámutatott, hogy ritkán látni példát egy ország politikájának ilyen gyors pálfordulására, és az azt követő azonnali cselekvésre.Trump hatalomra kerülésekor Bassár el-Aszad szíriai elnök még hasznos szövetségesnek számított az Iszlám Állam dzsihadista szervezet elleni harcban és szó sem volt arról, hogy a damaszkuszi rezsimnek mennie kell. Mindez gyökeresen megváltozott a keddi gáztámadás után. Mindössze két nap alatt nemcsak átalakult Washington véleménye Aszadról, hanem az amerikai kormány célpontot is választott, sőt, le is csapott - írta a BBC szerkesztője, Jon Sopel.Sopel szerint egyelőre nem tudni, hogy mindez egyszeri akció volt-e, vagy egy új, tartós, Aszad-ellenes politika kezdete. Szintén nem látni, hogy milyen hatással lesz mindez a Damaszkusz kitartó szövetségesének számító Oroszország és Amerika viszonyára.A Hán Sejkún-i gáztámadásban 86-an haltak meg, köztük 27 gyermek, és 546-an megsebesültek. Egy fehér házi szóvivő szerint Washingtonnak meggyőződése, hogy vegyifegyver-támadást a szíriai légierő hajtotta végre Aszad parancsára a Sajrát légitámaszpontról kiindulva. Az amerikai kormány úgy véli, hogy Damaszkusz szarin idegmérget vetett be a keddi támadásban.A Sky News Arabia televízió értesülései szerint az amerikai légicsapásnak legalább 10 halottja van, közöttük polgári személyek.Egyedi akció volt, nincsenek tervek további támadásokra - közölte egy amerikai védelmi tisztségviselő. A brit hírügynökségnek a neve elhallgatását kérve nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a légicsapás nem jelez jelentősebb fordulatot abban, hogy Donald Trump amerikai elnök elsősorban a belügyekre összpontosít.A támadás miatt Moszkva felfüggesztette a szíriai katonai légi bevetések biztonságának szavatolását célzó orosz-amerikai memorandum hatályát, és orosz kérésére rendkívüli ülést kezdett New Yorkban az ENSZ Biztonsági Tanácsa.Nyitó beszédében a világszervezet politikai ügyekért felelős igazgatója, Jeffrey Feltman leszögezte, hogy az azonnali közvetlen akcióra éppen a szíriai nép védelme érdekében van szükség, ám hozzátette, hogy ennek "az ENSZ elvei szerint és a nemzetközi jog alapján kell megtörténnie".Moszkva kérésére rendkívüli ülést tart Genfben a tűzszünetről a Szíriát Támogató Nemzetközi Csoport (ISSG) - jelentette be Staffan de Mistura, az ENSZ-főtitkár szíriai különmegbízottja.Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője azt mondta, hogy csak 23 talált célba a kilőtt 59 Tomahawk robotrepülőgép közül, és a szíriai légierő hat, a javítóhangárokba beállított MiG-23-as harci repülőt és egy rádiólokációs állomást veszített, a kifutópálya sértetlen maradt.A szíriai elnöki hivatal felelőtlen és ostoba lépésnek minősítette az amerikai légitámadást. "Mindez, amibe Amerika belekezdett, nem más, mint ostoba és felelőtlen cselekedet, amely csak Washington rövidtávú gondolkodását, valamint politikai és katonai téren tanúsított vakságát bizonyítja" - áll az elnöki hivatal közleményében.Oroszországot a meglévő csatornákon keresztül értesítették a Szíria ellen készülő amerikai csapásokról, de Vlagyimir Putyin elnököt "senki se hívta fel" - mondta a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Moszkva a szövetségese elleni agresszióként fogta fel az Egyesült Államok Szíria elleni támadását. "Mivel támogatást nyújtunk a szíriai fegyveres erőknek a szíriai vezetés kérésének megfelelően, ezért Szíria a szövetségesünknek számít" - mondta. Peszkov a védelmi tárcára hárította át annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy az orosz haderő képes-e megvédeni a szíriai hadsereg objektumait.Dmitrij Medvegyev orosz kormányfő Facebook-bejegyzésében azt írta: Donald Trump amerikai elnök megmutatta, hogy kész akár az Oroszországgal való harci összeütközés határán is küzdeni a damaszkuszi kormánnyal. Medvegyev szerint a Trump-kormány ahelyett, hogy a közös harcra törekedne a fő ellenség, az Iszlám Állam terrorszervezet ellen, ahogyan azt meghirdette, "bebizonyította, hogy vehemens küzdelmet folytat majd Szíria törvényes kormánya ellen". Mint írta, az új amerikai vezetés ezt a nemzetközi jog normáival ellentétesen, az ENSZ jóváhagyása nélkül, valamint az amerikai belső eljárások megszegésével teszi.Jens Stoltenberg NATO-főtitkár azon véleményének adott hangot, hogy a történtekért a szíriai rezsimet terheli a teljes felelősség. "A vegyi fegyverek bárminemű használata elfogadhatatlan, nem maradhat következmények nélkül, az elkövetőket pedig felelősségre kell vonni" - közölte.Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke üdvözölte a légicsapásokat, mondván, hogy azok "kellő határozottságot" mutattak a "barbár vegyifegyver-támadásokra" válaszul, amelyek elkövetésével a damaszkuszi rezsimet vádolják. "Az Európai Unió együtt fog működni az Egyesült Államokkal a szíriai brutalitás felszámolásán" - írta Tusk a Twitteren. Később Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke közleményt adott ki, amely szerint Washington arról tájékoztatta az EU-t, hogy a "korlátozott" légicsapások célja az volt, hogy elrettentsen az újabb gáztámadásoktól.Angela Merkel német kancellár szerint elfogadható lépés volt amerikai részről a légitámadás, de továbbra is a közel-keleti arab országban dúló polgárháború békés rendezésére kell törekedni.Kína arra szólította fel a szíriai konfliktusban szembenálló feleket, hogy akadályozzák meg a helyzet elmérgesedését. Irán határozottan elítélte az amerikai rakétacsapásokat. Indonézia eközben aggodalmát fejezte ki az "egyoldalú lépés" miatt.Ibrahim Kalin török elnöki szóvivő szerint a szíriai légi bázisra mért amerikai csapás pozitív válasz Bassár el-Aszad szír elnök háborús bűntetteire. A török külügyminisztérium szintén "nagyon pozitívnak" minősítette az amerikai hadműveletet. A tárca kiemelte: Törökország teljes támogatást nyújt az Egyesült Államoknak a felelősségre vonáshoz vezető úton. Helyeselte az amerikai akciót Ausztrália, Szaúd-Arábia és Japán is.Elmar Brok német európai parlamenti képviselő szerint háborús veszéllyel fenyegető és történelmi jelentőségű fejlemény a Szíriában végrehajtott amerikai légitámadás. Az EP külügyi bizottságának korábbi elnöke a Die Welt című német lapnak nyilatkozva hangsúlyozta: az amerikai támadás Szíriában "történelmi pillanat", mert mostanáig az a gyakorlat érvényesült, hogy "nem avatkozik be katonai eszközökkel egy olyan atomhatalom, mint az Egyesült Államok ott, ahol már aktív egy másik atomhatalom, jelen esetben Oroszország". Ezért a péntek hajnali légitámadás "tabudöntést" jelent, és akár komoly konfliktushoz is vezethet - mondta a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa.A Reuters brit hírügynökségnek a neve elhallgatását kérve nyilatkozó tisztségviselő úgy vélte, hogy a légicsapás nem jelez jelentősebb fordulatot abban, hogy Donald Trump amerikai elnök elsősorban a belügyekre összpontosít.Az Egyesült Államok masszív rakétatámadást intézett manőverező robotrepülőgépekkel péntek hajnalban a szíriai Homsz egyik légibázisa ellen, megtorlásul a keddi feltételezett vegyifegyver-támadásért, amelynek elkövetésével a damaszkuszi rezsimet vádolják - közölték amerikai tisztségviselők.Donald Trump amerikai elnök a floridai rezidenciáján rövid beszédben jelentette be döntését a szíriai célpontok elleni támadásokról. Megismételte, hogy mélyen megrendítette őt a szíriai Idlíb tartományban végrehajtott gáztámadás, és leszögezte, hogy szerinte a korábbi évek erőfeszítései Bassár el-Aszad szíriai elnök álláspontjának, viselkedésének megváltoztatására immár végleg kudarcot vallottak.Trump elnök diktátornak nevezte Aszadot, és hangsúlyozta álláspontját, miszerint a szíriai elnök rendelte el az idlíbi gáztámadást, melynek során halálos ideggázzal öltek meg ártatlan embereket, köztük gyermekeket, kisbabákat.Trump hozzátette: "Nem lehet vita tárgya, hogy Szíria tiltott vegyi fegyvereket vetett be, s ezzel megsértette a vegyi fegyverek betiltásáról rendelkező nemzetközi egyezményt, továbbá figyelmen kívül hagyta az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgetését is".Az amerikai elnök a rövid beszédben felszólította a civilizált nemzeteket, hogy vessenek véget a vérontásnak és a mészárlásnak Szíriában. Egyúttal hangsúlyozta: az Egyesült Államok "létfontosságú nemzetbiztonsági érdeke", hogy megelőzze és elrettentse a halálos vegyi fegyverek elterjedését és használatát.Az amerikai légicsapásokról először - még Trump elnök beszéde előtt - az NBC televízió adott hírt. Az első információk szerint a Tomahawk manőverező robotrepülőgépek az amerikai haditengerészetnek a Földközi-tenger keleti térségében állomásozó rombolóhajóiról indultak, és a szíriai Homsz közelében lévő légibázisra mértek csapást.A CNN hírtelevízió szerint az Egyesült Államok több mint 50 Tomahawkot indított, szíriai légibázisok, kifutópályák, üzemanyagállomások ellen. A CNN arról is tudósított, hogy Washington több országot előre értesített a várható légicsapásokról, a Pentagon - az amerikai védelmi minisztérium - pedig bejelentette, hogy az Egyesült Államok informálta az orosz haderőt is. A légicsapások egyébként nem érintettek olyan térséget a homszi légibázison, ahol orosz haderő állomásozik.Donald Trump beszéde után nyilatkozott Rex Tillerson külügyminiszter és Herbert McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadó is.Tillerson, aki szintén Floridában tartózkodik és részt vesz a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatandó tárgyalásokon, közölte: az Egyesült Államok csaknem teljes bizonyossággal tudja, hogy az idlíbi vegyifegyver-támadáskor szaringázt vetettek be.A megtorló légicsapásokat a miniszter "arányosaknak" minősítette. Majd ismét felvetette Oroszország felelősségét, azt állítva, hogy Moszkva nem ellenőrizte a 2013-ban Szíriával a vegyifegyver-készletének megsemmisítéséről kötött megállapodás végrehajtását. Tillerson szerint Moszkva "vagy cinkos, vagy alkalmatlan egy egyezmény végrehajtására".Hozzátette: Moszkvát ugyan előzetesen tájékoztatták a mostani légicsapásokról, de nem kérték a beleegyezését.Az amerikai diplomácia irányítója hangsúlyozta: a légicsapások elrendelése is bizonyítja, hogy Trump elnök felkészült a döntő cselekvésre, ha választ kell adni gyűlöletes akciókra.Herbert McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadó arról tájékoztatott, hogy az idlíbi gáztámadásra adandó válaszcsapáshoz három opciót vázoltak fel az elnöknek, aki különösen két változatot tartott megfelelőnek, s a döntést végül csütörtökön hozta meg.A Pentagon szóvivője bejelentette: az amerikai haderő 59 Tomahawk robotrepülőgépet indított, és az első jelzések szerint repülőgépek, hangárok, üzemanyag-, és logisztikai raktárak, továbbá légvédelmi rendszerek és radarok megsemmisítésével sikerült csökkenteni a damaszkuszi kormány képességét újabb vegyifegyver-támadások indítására.A szíriai hadsereg még a homszi légi támaszpont elleni amerikai rakétatámadás előtt biztonságba helyezte az ott állomásozó harci gépeinek többségét - jelentette pénteken az al-Madzsadin libanoni televízió.A híradás szerint a tévé saját forrásaiból szerzett erről tudomást. Az értesülés szerint ugyanakkor néhány repülőgép megsérült. Azt, hogy pontosan milyen típusú szíriai repülőgépek rongálódtak meg, arról nincs információ.Talal Barrazi, Homsz tartomány kormányzója pénteken a Ria Novosztyi orosz hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy a megtámadott Sajrát nevű légitámaszpont kulcsszerepet játszott az Iszlám Állam dzsihadista szervezett elleni küzdelemben, különösen a Homsz tartomány keleti részén folyó hadműveletekben. "A szíriai hadsereg és a fegyveres erők szembeszállnak a terrorizmussal, különösen Homsz tartomány keleti részén" - mondta. Hozzátette, hogy az amerikai rakétatámadás nem tépázta meg a szíriai katonák harci szellemét, a hadsereg folytatja a terrorizmus elleni harcát.