Róma teljesen megbénul Donald Trump miatt

A Vatikán környékén és Róma belvárosában még a gyalogos közlekedést is korlátozzák Donald Trump szerdai látogatása miatt, amely során az amerikai elnököt Ferenc pápa és Sergio Mattarella olasz államfő fogadja, valamint Paolo Gentiloni olasz miniszterelnökkel is találkozik.



Az amerikai elnököt szállító Air Force One repülőgép kedd este magyar idő szerinti hat órakor száll le a Fiumicino római repülőtéren. Az Egyesült Államok elnöki delegációja további három repülőgéppel érkezik meg, valamint hetven gépjárművel.



Donald Trumpot szerda reggel negyed kilencre várják a Vatikánba, ahol Ferenc pápa fel kilenctől fogadja. Az amerikai elnök és delegációja gépjárművekkel hajt be Vatikánvárosba, a pápai állam egyik oldalsó kapuján, a Porta Peruginón keresztül.



Olasz sajtóértesülések szerint ugyanis Ferenc pápa minél egyszerűbb, felhajtás nélküli találkozót szeretne Donald Trumppal, aki nem állami, hanem magánlátogatásra érkezik. A katolikus egyházfő szokása szerint először tolmáccsal, négyszemközt beszél az elnökkel, majd a delegáció tagjait fogadja. Várakozás előzi meg a találkozó időtartamát: a szentszéki protokoll húsz percet ír elő államfők esetében, ha ezt Ferenc pápa túllépi, akkor ez kiemelten szívélyes audienciára utal.



A La Stampa olasz napilap hangsúlyozta, hogy Amerika két fele, a kontinens északi és déli részének képviselője találkozik egymással. Ferenc pápa 2016 februárjában úgy kommentálta Donald Trumpnak a mexikói határ lezárását célzó terveit, hogy nem keresztény az, aki hidak helyett falakat épít. Az amerikai elnök erre megjegyezte, hogy a pápa túlzottan politizál. A Vatikán és a Fehér Ház vezetőjének találkozóját végül Christoph Pierre washingtoni nuncius és Donald Wuerl washingtoni érsek készítette elő március közepén a washingtoni nunciatúrán, ahol Donald Trump tanácsadói is jelen voltak.



Donald Trump Pietro Parolin bíborossal, szentszéki államtitkárral és Richard Gallagher érsekkel, vatikáni külügyminiszterrel is találkozik.



Donald Trump felesége, Melania ezzel egy időben megnézi a vatikáni paloták termeit. Végül az elnöki házaspár ellátogat a Sixtus-kápolnába és a Szent Péter bazilikába. Sajtókonferenciát nem tartanak, a felek külön közleményt bocsátanak ki a találkozó témáiról.



A Vatikánból az amerikai elnök járműkonvoja átkel Róma belvárosán, a Quirinale-dombon álló olasz elnöki palotáig, ahol Sergio Mattarella államfő várja. Ezt követően Donald Trump Paolo Gentiloni olasz kormányfővel találkozik az amerikai nagykövetségi rezidencián, a Taverna-villában. Az olasz miniszterelnökkel, aki április 20-án járt a Fehér Házban, Donald Trump a G7-es csoport péntek-szombati csúcstalálkozójáról egyeztet. Eközben Melania Trump egy római katolikus gyermekkórházba látogat, az elnök lánya, Ivanka Trump pedig a Szent Egyed katolikus közösség római székházában az ember-kereskedelemről rendezett találkozón vesz részt.



Az amerikai elnök szerdán egy óra után utazik el Rómából Brüsszelbe. Donald Trump 19 órás római látogatása kiemelt biztonsági készültséget léptetett életbe: a római tömegközlekedés egyes járatainak útvonalát már kedd reggeltől módosították. Szerdán Vatikánváros környékét és Róma belvárosát majdnem teljesen lezárják a járműforgalom előtt, és a gyalogosok is csak biztonsági kapukon juthatnak be. Donald Trump római útvonalai titkosak, olasz sajtóértesülések szerint az olasz főváros központjában a biztonsági készültséget három koncentrikus kör szerint fokozzák. Donald Trump május 26-27-én ismét Olaszországban lesz, a szicíliai Taorminában rendezett G7-csúcson.