Romániában is közlekedési gondokat okoz a márciusi tél

Főleg a Bukarest és a Fekete-tenger partvidéke, illetve a főváros és Moldva között közlekedő vonatok halmoztak fel késéseket, több Bukarest-Konstanca járatot pedig törölt is a román állami vasúttársaság (CFR). Ez alkalommal nem a hóátfúvás vagy a váltók elfagyása, hanem főleg a felső vezetékek jegesedéséhez vezető ónos eső okozott fennakadásokat. A CFR - ahol lehetett - dízel meghajtásúakra cserélte a villanymozdonyokat, de erre nem mindenütt volt lehetőség, és a csere is jelentős késéseket okozott.



Ugyancsak a jegesedés, illetve a jegesedésgátlók igénybevételére fordított többletidő okoz késéseket a bukaresti nemzetközi repülőtéren, ahol a Lufthansa frankfurti vagy a Tarom prágai járata több mint egyórás késéssel indult hétfőn.



Vasárnap éjszaka a fővárost a tengerparttal összekötő A2-es autópálya egy több mint száz kilométeres szakaszát zárva tartották az ónos eső miatt előállt fokozott balesetveszély miatt. Hétfő reggel már egyetlen főútvonal sem volt lezárva, de az ország déli felén az országutak továbbra is csúszósak, és sokhelyütt csak lépésben lehet haladni.



Bár alig néhány centiméternyi a hóréteg vastagsága, az erős szél, a fagypont alatti hőmérséklet és a folyamatos havazás miatt a bukaresti utcák havasak, jegesek, hókásásak maradtak, hétfő délelőttig csak a forgalmasabb főutakról sikerült eltakarítani a havat. A mentősök hétfőre virradó éjszaka 29 hajléktalant vittek be az utcákról a melegedőhelyekre, 33 embert pedig ficammal vagy töréssel szállítottak kórházba.



Az ország déli megyéire és a fővárosra sárga (elsőfokú), a Fekete-tenger partján található Konstanca megyére pedig narancssárga (másodfokú) jegesedésriasztást adott ki hétfő délután 2 óráig a meteorológiai szolgálat. Az úttesten kialakuló jégréteg mellett a vezetékekre és faágakra ráfagyott csapadék is balesetveszélyes, mert leszakíthatja a vezetékeket, letörheti az ágakat.