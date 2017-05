Saját kollégája buktatta le a pedofil rendőrt

A bíróság három és fél év börtönre ítélte a 29 éves Nick Poolt: a házasságban élő rendőr az interneten egy 12 éves lányt arra biztatott, vegyen részt vele különböző szexjátékokban - írja a borsonline.hu Azonban az iskolás kislány valójában egy beépült nyomozó volt, aki kifejezetten pedofilok lebuktatása miatt bújt egy kamaszlány profilja mögé. Az angliai Penrithben élő férfit februárban ki is rúgta a rendőrség, miután még két hasonló esetet is bevallott.Sőt, alig egy hónap elteltével beismerte, még 11 (!) másik lánnyal is elkövette a bűncselekményt.S bár a bíróságon úgy fogalmazott, tele van megbánással, három és fél év börtönbüntetést kapott. James Adkin bíró azt mondta, a bűncselekmények olyan súlyosak voltak, hogy csak a szabadságvesztés a megfelelő büntetés - idézi a lap az Express.co.uk oldalát.