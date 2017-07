Salvador Dalí kriptáját apasági vizsgálat miatt felnyitották

Forrás: librarius.hu

Az ügyről Lluís Penuelas, a Fundación Gala-Salvador Dalí főtitkára péntek reggel tartott sajtótájékoztatóján számolt be a figuerasi Dalí Múzeumban, ahol a világhírű művész sírja található.A most 61 éves figuerasi Pilar Abel tíz éve állítja magáról, hogy őtörvénytelen lánya, aki a művész egy házasságon kívüli kapcsolatából született. A nő 2015-ben fordult a bírósághoz, amely a tanúvallomások alapján megalapozottnak találta a keresetet és néhány hete elrendelte az exhumálást, mivel más módon nem lehet DNS-mintát szerezni az elhunyttól, akinek nincs törvényes leszármazottja.A mintegy négy órán át tartó exhumálási folyamat csütörtök este nyolckor, záróra után vette kezdetét. Először elfüggönyözték a termet, ahol a kripta található, majd leemelték a sírt lezáró másfél tonnás kőlapot, hogy hozzáférjenek a fakoporsóhoz.A festő bebalzsamozott holttestét épen, jól konzervált állapotban találták - részletezte a főtitkár, aki szerint híres, védjegyének számító bajsza sértetlen, pont úgy, 10 óra 10 perces szögben áll, mint ahogy életében is.

Az exhumálásánál közvetlenül öten voltak jelen: a peres felek ügyvédei, két igazságügyi orvosszakértő és egy egészségügyi segítő. A szakemberek hajból, körömből, fogból és két csontból vettek mintákat a DNS-vizsgálathoz.Juan Manuel Sevillano, a művész örökségét kezelő alapítvány ügyvezetője a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy véleménye szerint az eljárás morális kárt okozott, az exhumálást elrendelő bírói döntés pedig nem volt megalapozott.Albert Segura, az alapítvány ügyvédje arról beszélt, hogy tanulmányozzák kártérítés követelését a bíróság hibás eljárására hivatkozva, valamint azt is, hogy ha a DNS-vizsgálat nem igazolja Dalí apaságát, az exhumálási költségeket kifizettessék a magát a festő lányának valló Pilar Abellel.A következői bírósági tárgyalás szeptember 18-án lesz az apasági perben, ezen várhatóan hivatalosan bejelentik a vizsgálati eredményeket.Ha Pilar Abelről bebizonyosodik, hogy ő Salvador Dalí lánya, a felbecsülhetetlen értékű örökség 25 százalékára tarthat igény.