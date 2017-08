Arnold Schwarzenegger és Jennifer Lawrence is kiállt a gyűlöletkeltés ellen, és Facebook-oldalukon foglaltak állást az egy ember életét kioltó zavargásokba torkollt charlottesville-i náci és fehér felsőbbség eszméit hirdető fáklyás felvonulás után.



Jennifer Lawrence, aki jelenleg a világ legjobban kereső filmcsillaga, hétfői Facebook-bejegyzésében arra szólította fel követőit, hogy azonosítsák a hétvégi felvonulás szélsőjobboldali résztvevőit. A charlottesville-i demonstrációt azért rendezték, hogy tiltakozzanak Robert Lee tábornok szobrának tervezett eltávolítása ellen. A tábornok sokak számára a rabszolgatartó déli államok konföderációjának jelképe.



Lawrence úgy fogalmazott: "ezek a gyűlölet arcai", és maga is posztolt négy képet a fáklyákkal és horogkeresztes zászlókkal vonulókról. Az Oscar-díjas színésznő gyáváknak nevezte a demonstrálókat és arra biztatta követőit, hogy ne engedjék elbújni őket, tegyék ki a képüket az internetre.



Lawrence bejegyzésére több ezer válasz érkezett pár óra leforgása alatt, ezek túlnyomó többsége elítélte a rasszizmust és a fehér felsőbbséget hirdetőket.



Arnold Schwarzenegger filmsztár és volt kaliforniai kormányzó a charlottesville-i események után százezer dollárt adományozott a Simon Wiesenthal Központnak hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államokban "nincs helye a gyűlöletnek és a fanatizmusnak". Mint Facebook-oldalán írta: Amerika a tolerancia és az elfogadás országa, és mindenkinek tennie kell érte, hogy a gyűlölet sohase győzhessen. "Nem létezik fehér Amerika, csak Egyesült Államok" - szögezte le.



A színész közölte, hogy elszörnyedt a Charlottesville-ben masírozó nácik és fehér felsőbbséget hirdetők láttán, és a zavargásokban elhunyt áldozatra utalva megrendülését fejezte ki afölött, hogy "egy hazai terrorista kioltott egy ártatlan életet".



A Los Angeles-i székhelyű Simon Wiesenthal Központ hétfőn elismerően szólt Schwarzenegger kiállásáról, mint írták, ez másokat is arra ösztönöz, hogy szembeszálljanak a gyűlöletkeltéssel. Az 1977 óta működő nem kormányzati szervezet a nácivadász Simon Wiesenthalról kapta a nevét. A szervezet különböző oktatási programokkal, közösségi tevékenységgel és társadalmi akciókkal igyekszik elősegíteni a toleranciát.