Scotland Yard: idegméreg okozta a mérgezést, egy rendőr is megbetegedett

Mark Rowley, a Scotland Yard terrorelhárító szolgálatának parancsnoka szerda esti rövid londoni sajtótájékoztatóján közölte: a rendőrség idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérletként kezeli az incidenst. Rowley elmondta: a két sértett továbbra is válságos állapotban van, a szintén mérgezést szenvedett rendőr állapota súlyos.



A terrorellenes szolgálat vezetője kijelentette azt is, hogy a szakértők azonosították a hatóanyagot, de annak pontos mibenlétéről - azon túl, hogy idegméregről van szó - ő egyelőre nem ad további tájékoztatást.



Hivatalosan továbbra sem megerősített, de a brit sajtóban tényként kezelt és a hatóságok által nem cáfolt értesülések szerint a Salisbury kórházában vasárnap óta súlyos mérgezéses tünetekkel, válságos állapotban kezelt két ember egyike a 66 éves Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, a másik pedig 33 éves lánya, Julija Szkripal.



A Scotland Yard terrorelhárító ügyosztálya kedden vette át a Salisburyben történt incidens vizsgálatának irányítását Wiltshire megye területileg illetékes rendőrségétől, az indoklás szerint azért, mert ennek a szolgálatnak van meg a szükséges szakértelme "a szokatlan körülmények" közepette történt incidens kivizsgálásához.



Mark Rowley szerda esti tájékoztatóján elmondta: a Scotland Yard az eddigi vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy "a két megmérgezett ember" - akiknek nevét a terrorellenes szolgálat parancsnoka az eddigi hatósági gyakorlatnak megfelelően most sem mondta ki - a gyilkossági kísérlet kiszemelt célpontja volt.



Rowley szerint a rendőrség feladata most annak kiderítése, hogy ki állt a támadás mögött, és ezen jelenleg több száz nyomozó, bűnügyi helyszínelő és hírszerzési elemző dolgozik.



A terrorellenes ügyosztály vezetője felhívta a helyi lakosság figyelmét arra, hogy Salisbury központjában továbbra is védőöltözetet viselő szakértők lesznek láthatók. Hozzátette: ez elővigyázatossági intézkedés, amely eltarthat néhány napig, és remélhetőleg nem kelt rémületet a helybéliek körében. "Alaposan begyakorolt eljárásrendünk van a vegyi incidensek kezelésére" - tette hozzá.



Sally Davies, az angol tisztiorvosi szolgálat vezetője ugyanezen a sajtótájékoztatón elmondta: az incidensből eredő lakossági közegészségügyi kockázat az eddigi vizsgálati adatok alapján csekély, a hatóságok biztosítottak minden olyan helyszínt, ahol a két megmérgezett ember előzőleg megfordult.



Amber Rudd belügyminiszter elnökletével szerdán - néhány órával a Scotland Yard esti tájékoztatója előtt - ülés tartott a brit kormány és a biztonsági szolgálatok rendkívüli helyzetekben összehívott tanácskozó testülete (COBRA). Rudd az értekezlet után a BBC televíziónak annyit mondott, hogy "már többet lehet tudni" a mérgezést okozó anyag mibenlétéről, de ő akkor még nem fedte fel, hogy idegméregről van szó.



Amber Rudd nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy Szkripal kapott-e brit állampolgárságot, és arra sem, hogy van-e bizonyíték arra, hogy Szkripal ellen "valamely állam, például Oroszország" szándékos támadást követett el. A belügyminiszter közölte: nem fűz semmiféle további kommentárt a történtekhez, mert az incidens kivizsgálása a rendőrség feladata.



"A vizsgálat része lesz az is, hogy többet tudjunk meg róla" - tette hozzá, Szkripalra utalva, jóllehet az egykori orosz kettős ügynök nevét ő sem mondta ki.



Szergej Szkripal, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese kettős ügynökként tíz éven át dolgozott a brit hírszerzésnek, Nyugat-Európában tevékenykedő orosz ügynökök tucatjait leplezte le, és a hivatalos orosz vádak szerint ezért 100 ezer dollárt kapott az MI6-től.



Szkripalt 2006-ban Oroszországban 13 év fegyházra ítélték, de 2010-ben, egy orosz-amerikai kémcsere során ő is távozhatott Oroszországból, és később Nagy-Britanniában telepedett le.



A brit sajtó tudomása szerint az elmúlt két évben meghalt Szkripal felesége, bátyja és fia.