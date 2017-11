Scotland Yard: nincs nyoma lövöldözésnek az Oxford Streeten, befejeződött a vizsgálat - videó

A londoni rendőrség péntek esti közleménye szerint nincs nyoma annak, hogy lövöldözés lett volna a híres bevásárlóutca, az Oxford Street környékén, amelyet nem sokkal korábban lövésekről érkezett bejelentések miatt kiürítettek. A Scotland Yard közölte, hogy az incidenst lezártnak tekinti és a vizsgálatot befejezte.A rendőrségi közlemény szerint pénteken kora este rövid idő alatt számos bejelentés érkezett a vészhelyzeti 999-es telefonszámra arról, hogy az Oxford Streeten és az Oxford Circus metróállomáson több helyen lövések dördültek.A tájékoztatás szerint az információ természete miatt a londoni rendőrség a terrorcselekmények esetére kidolgozott műveleti tervnek megfelelően reagált, és ennek alapján fegyveres rendőri egységeket is a helyszínre vezényelt.

A környék sürgősséggel elvégzett átkutatása során - amelyben a brit közlekedési rendőrség egységei is részt vettek - a rendőrök mindazonáltal sem sérülteket, sem esetleges elkövetőket nem találtak, és tűzfegyver-használatra sem leltek bizonyítékot

Nagy-Britanniában jelenleg a második legmagasabb szintű terrorkészültség van érvényben. Ez a hivatalos meghatározás alapján súlyos terrorfenyegetettséget jelent és azt tükrözi, hogy a brit biztonsági szolgálatok megítélése szerint jelentős valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre.



Március óta öt terrorcselekményt követtek el Nagy-Britanniában, e támadásoknak összesen 35 halálos áldozatuk volt. A legsúlyosabb merénylet májusban, egy manchesteri popkoncert helyszínén történt, ahol egy öngyilkos merénylő pokolgépet robbantott, 22 embert, köztük hét gyermeket megölve.

A tájékoztatás szerint a lakosság megnyugtatására egyes helyeken még egy ideg fenntartják a kordonokat és a fokozott rendőri jelenlétet. A Scotland Yard közölte, hogy aki a korábbi rendőrségi felhívásnak megfelelően a környékbeli épületekben keresett menedéket, most már nyugodtan távozhat onnan. Előzőleg pánik tört ki a bevásárlóutcáiról híres, rendkívül zsúfolt városrészben, miután híresztelések terjedtek el arról, hogy valahol a környéken lövések dördültek. A brit közlekedési rendőrség tájékoztatása szerint rendőrök vonultak az állomásra egyelőre meg nem nevezett incidens miatt, mindössze annyit árultak el, hogy egy "utassal összefüggő" incidensről van szó. Az Oxford Streeten és a Regent Streeten tartózkodókat arra kérték, menjenek be a legközelebbi épületbe. Reutersnek az egyik szemtanú elmondta, a Black Friday miatt nagyon sokan járak a környéken. A területet végül evakuálták, a tűzoltók pedig éppen a helyszín felé tartottak - tette hozzá a szemtanú. A Metropolitan Police Twitterén azt írja, egyes jelentések szerint lövéseket is lehetett hallani.