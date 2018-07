Seehofer: csak a máshol már menedékkérelmet benyújtott migránsokat utasítanák vissza az osztrák-német határon

Az osztrák-német határon csak azokat az illegális bevándorlókat utasítanák ki Németországból gyorsított eljárással, akik más európai uniós tagállamban már menedékkérelmet terjesztettek elő - jelentette ki Horst Seehofer német belügyminiszter csütörtökön Bécsben, a Sebastian Kurz néppárti osztrák kancellárral folytatott tanácskozását követő közös sajtótájékoztatójukon.



Seehofer újságíróknak elmondta: a cél az, hogy az Olaszországban vagy Görögországban "regisztrált és már menedékkérelmet benyújtott" menekülteket az osztrák-német határon létesítendő, úgynevezett tranzitközpontokból 48 órán belül visszavigyék ezekbe az országokba.



Horst Seehofer az osztrák kancellárral folytatott megbeszélést követően hangsúlyozta: sem most, sem a jövőben nem teszi felelőssé Ausztriát olyan menekültekért, akiknek az ügyében Olaszország és Görögország az illetékes.



Az APA osztrák hírügynökség szerint a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) menekültügyi vitáját lezáró kompromisszum végrehajtása a német belügyminiszter korábbi elképzeléseihez képest így jóval kevesebb menedékkérőt érinthet, tekintettel arra, hogy Bajorországban eddig havonta átlagosan 150 ilyen esetet jegyeztek fel. Korábban ugyanis még arról volt szó, hogy az EU-ban máshol már (ujjlenyomataik alapján) regisztrált minden migránst visszaszállítanának a menekültügyi eljárásuk lefolytatására illetékes tagországba. Ezek az emberek viszont így továbbra is beutazhatnának Németországba egy menedékkérelem benyújtásának reményében.



Ausztria eddig elzárkózott attól, hogy visszavegye azokat a menekülteket, akiket Németország kiutasított, de a menedékkérelmük benyújtása szerinti ország sem hajlandó fogadni. Ezzel a CDU/CSU megállapodásának egy további pontja kerülhet veszélybe, mivel így tovább apad a gyorsan kitoloncolható migránsok száma.



Kurz most közölte: Bécs és Berlin együtt fog működni Rómával az Afrika felől érkező migrációs nyomás mérséklésében. Mint mondta, megállapodás született a német, osztrák és olasz belügyminiszterek jövő héten tartandó találkozójáról, amelyen egyebek mellett a földközi-tengeri migrációs útvonal lezárásához szükséges intézkedéseket készülnek megvitatni.