Segítséget kért, csoportos erőszakot kapott az étteremben

Egy átmulatott este után tartott hazafelé a 16 éves lány, de mivel túl sokat ivott, nem tudta pontosan, merre is menjen - írja a borsonline.hu . A Ramsgate utcáin egyedül botladozó fiatal végül betért egy 555 Pizza nevű helyre, ahol próbált némi segítséget kérni, hogy valahogy állapota ellenére is hazajusson. Támogatás helyett viszont valami egészen mást kapott.Órákkal később arra eszmélt, hogy egy piszkos lakásban fekszik a földön, illetve egy letakaratlan, mocskos matracon. A lány helyzetét kihasználva vitte fel a második emeleten levő lakásába, az éjszaka is üzemelő gyorsétterem tulaja, ahol három barátjával együtt megerőszakolták a tinédzsert.