Semtexszel robbanthatták fel a máltai oknyomozó újságírót

Feltehetően terrorszervezetek által előreszeretettel használt robbanószerrel robbantották fel Daphne Caruana Galizia újságírónő kocsiját - írta kedden a The Times of Malta című napilap meg nem nevezett rendőrségi forrásokra hivatkozva.



Az oknyomozó újságírónővel - aki korábban korrupcióval vádolta Joseph Muscat kormányfőt és feleségét - célzott merényletben végeztek hétfőn a szigetállam északi részén, Bidnija kisváros közelében, néhány méterrel az otthona mellett.



Az 53 éves Galiziát az autójába rejtett pokolgéppel gyilkolták meg, a gépjármű indításakor robbant fel.



A máltai lap értesülései szerint a detonáció ereje és egy szemtanú beszámolója szerint az elkövetők feltehetően Semtexet használtak, amelyet gyakran alkalmaznak nagyszabású robbantásokhoz. A máltai kormány külföldi szakértők segítségét kérte a nyomozáshoz.



Az Európai Néppárt "független nemzetközi vizsgálatot" követelt az ügyben. Joseph Muscat szerdán jelentős nyomravezetői díjat ajánlott annak, aki érdemi információval szolgál a nyomozásban. Hozzátette: a gyilkossági ügy felderítésében nem riadnak vissza a költségektől.



Értesülések szerint a helyi nyomozókat holland kriminalisztikai szakértők és az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) emberei segítik.



"Biztosítani fogjuk, hogy nyomozóink megkapjanak minden szükséges eszközt és külföldi szakvéleményt hogy a végére járhassanak az ügynek" - mondta a miniszterelnök a Reuters brit hírügynökségnek.



Röviddel ezt követően a parlamentben mondott beszédében az esetleges informátoroknak teljes körű jogi védelmet, a nyomravezetőknek pedig - anélkül, hogy részletezte volna, mit ért ezalatt - "jelentős és példa nélkül álló jutalmat" ígért.



Caruana Galizia fia, Matthew egy keddi kirohanásában élesen bírálta a kormányfőt. Mint mondta, Muscat engedte, hogy a büntetlenség kultúrája verjen gyökeret Máltán, aláásva az igazságszolgáltatást és a rendőrséget is öt éves mandátuma alatt.



"Nem fogadjuk el a jövőben, hogy a máltai kormány elutasítja az átláthatóságot a Panama-akták ügyében" - írta Twitter-oldalán az Európai Parlament legnagyobb pártjának vezetője, Manfred Weber. Galizia egyik nagy port kavart írásában arról cikkezett, hogy a 2016 áprilisában kirobbant offshore-botrány alapjául szolgáló Panama-iratokban megneveztek egy olyan céget is, amely a miniszterelnök felesége tulajdonában áll, s a gyanú szerint titkos számlákon kenőpénzeket rejtett el. Joseph Muscat és felesége is hazugságnak nevezte az állításokat.



Mindemellett a máltai kormányt már a cikket megelőzően is elérte a botrány.



A napvilágra került dokumentumok szerint Konrad Mizzi energiaügyi miniszter és Keith Schembri, Muscat kabinetfőnöke is saját titkos cégekkel rendelkezett Panamában. Az újságírónő cikkei nyomán az offshore-botrányba keveredett kormányfő júniusban előrehozott választásokra kényszerült, a választásokon a történtek ellenére a miniszterelnök pártja, a Máltai Munkáspárt győzött.



Angela Merkel német kancellár mások mellett szintén elítélte a merényletet, és közölte, hogy az újságírók biztonsága és szabadsága kulcsfontosságú a demokrácia működéséhez.



Kedd éjjel Adrian Delia Joseph Muscat lemondását követelte, amiért nem sikerült gondoskodnia Galizia biztonságáról. Muscat szerint az újságírónő elutasította a rendőri védelmet.