Sérült gyerekeknek segít a magyar iskola Washington mellett

Az iskola alapítványi formában működik, a Pető-módszerhez hasonló program alapján segít a mozgássérült gyermekek állapotát javítani.



Az iskola vezetője, Szenczy Katalin az MTI-nek helyi idő szerint csütörtökön elmondta: a magyar Baptista Szeretetszolgálat együttműködésével kifejlesztett program neve: FLAME (magyarul: Láng). A FLAME ez esetben mozaikszó, és a Funkció-, Beszéd-, és Mozgásnevelés angol kifejezéseit rejti. Az összetett program a világszerte elismert Pető-módszeren alapszik, de nem azonos vele.



Szenczy Katalin és munkatársai korábban már Albániában, Mongóliában, Kambodzsában és Vietnamban is alkalmazták, Jordániában pedig a magyar Baptista Szeretetszolgálat FLAME-központot is létrehozott.



A Falls Church-i iskolának a Baptista Világszövetség biztosít helyet. Az oktatás egyelőre kis létszámú csoportokban történik, speciális bútorok és eszközök használatával, zenével és különleges fejlesztő célokat szolgáló mozgáskultúrával kiegészítve. Nyáron egész napos kurzusok vannak, az őszi szezon kezdetével azonban az iskolai oktatáshoz igazodva délutáni foglalkozásokkal várják a gyermekeket.



Szenczy Katalin hangsúlyozta, hogy a FLAME-oktatás célja - fizikoterápiával vagy a lovas terápiával szemben - a sérült, motorikusan korlátozott gyermekek aktív bevonása a rehabilitációs folyamatba: a gyakorlatokkal, a rutinmozdulatok és a zenei ritmusok ismételtetésével az agy épen maradt részei képessé válhatnak bizonyos feladatok "átvállalására" és ezáltal az érdemleges rehabilitációra.



A terápia mellett tervezik helyi konduktorok képzését is.



Az Egyesült Államokban egyébként két tagállamban, Michiganben és Floridában működik hasonló iskola, magyar konduktorok által kiképzett amerikai szakemberekkel.