Skót kormányfő: London makacssága újabb függetlenségi népszavazás felé tereli Skóciát

Nicola Sturgeon a The Times című tekintélyes konzervatív brit napilap keddi kiadásában közölt írásában hangsúlyozza: egyelőre nincs döntés az újabb függetlenségi népszavazás kiírásáról, a skót kormány kompromisszumra törekszik Londonnal, bár eddig semmiféle érdemi kompromisszumkészséget nem lát a brit kormány részéről.



Sturgeon szerint a skót függetlenségről 2014-ben tartott népszavazáson - amelyen az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel - a függetlenséget ellenzők fő érve az volt, hogy Skócia csak akkor veheti biztosra további EU-tagságát, ha az Egyesült Királyság része marad.



A brit EU-tagságról tartott tavalyi referendumon - amelyen országos átlagban a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre szavazott - a skót választók 62 százaléka a bennmaradásra voksolt. Skócia, miután két évvel ezelőtt azt ígérték neki, hogy ha lemond a függetlenségről, megőrizheti EU-tagságát, most mégis azzal szembesül, hogy távoznia kell az Európai Unióból, sőt az EU belső piacáról és a vámunióból is, és minden kompromisszumos javaslatát lesöprik - fejtegette keddi cikkében a skót kormányfő.



Nicola Sturgeon szerint sok józan gondolkodású demokrata számára már ez is elégséges indok lenne a függetlenség kérdésének újbóli felvetésére, de a skót kormány mandátuma ennél is szilárdabb. A Skóciát kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) tavalyi választási programjában ugyanis az szerepelt, hogy a skót kormány jogot formál az újabb függetlenségi népszavazás kiírására, ha a 2014-s népszavazás időszakához képest jelentősen és érdemben megváltoznak a körülmények, például ha Skóciát akarata ellenére ki akarják léptetni az EU-ból.



Az SNP-kormányt e program alapján választották újra, így felhatalmazása az újabb függetlenségi referendum kiírására "öntöttvas szilárdságú" - írja keddi cikkében a skót miniszterelnök.



Nicola Sturgeon szerint még nincs késő ahhoz, hogy a brit kormány irányt váltson, de az idő fogy.



Sturgeon ennél közelebbi utalást nem tett arra, hogy kormánya mikor dönthet az esetleges újabb függetlenségi népszavazásról.



A The Times éppen előző nap közölt, londoni kormányforrásokat idéző értesülése szerint azonban a brit kormány attól tart, hogy Nicola Sturgeon a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról szóló bejelentés pillanatában hivatalosan is előáll az újabb skót függetlenségi népszavazás engedélyezésének követelésével.



Theresa May brit miniszterelnök a tervek szerint március végéig aktiválja a cikkelyt, amely szabályozza - és aktiválásának bejelentése el is indítja - Nagy-Britannia kilépési folyamatát az EU-ból.