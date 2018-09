Sok ember meghalt, több százat keresnek Celebeszen a földrengés után

Legkevesebb 48-an meghaltak és több százan megsérültek a Celebesz szigetén fekvő, 350 ezer lakosú Palu városában a pénteki két nagy erejű földrengésben és szökőárban. Több száz ember sorsáról nem tudnak semmit - közölte a helyi katasztrófavédelem szombaton.



Sutopo Purwo Nugroho szóvivő sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 356 sérültről tudnak.



Mivel számos ember eltűnt, a hatóságok attól tartanak, hogy az áldozatok száma jelentősen emelkedhet. Mit sem tudni például annak a több száz embernek a sorsáról, akik egy évente megrendezésre kerülő tengerparti fesztiválra készültek Paluban - mondta el a szóvivő. Az ünnepségsorozat péntek éjjel kezdődött volna - tette hozzá.



Nugroho jelentős károkról számolt be; a természeti csapás után több ezer épület hever romokban és hidakat mosott el az ár. A palui repülőteret lezárták, mert a kifutópályája és az irányítótornya is megrongálódott. A földrengés és a szökőár elvágta a várost a külvilágtól: az áramkimaradás miatt megszakadtak a kommunikációs vonalak, a városból délre és keletre vezető utak használhatatlanná váltak. Mindez nehezíti a mentést és a segélyezést.



Pénteken 7,7-es erősségű földrengés rázta meg az Indonéziához tartozó Celebesz szigetének középső részét, a rengések miatt csaknem három méter magas szökőár alakult ki. A földrengés fészke a felszínhez közel, mindösszesen 10 kilométer mélyen volt, Donggala városától mintegy 50 kilométerre északnyugati irányban. Nem sokkal később volt még egy 5,8 erősségű földmozgás is a térségben, valamint szombat reggelig több kisebb utórengést regisztráltak.



A földrengés epicentrumához közelebb fekvő Donggalából még nem érkezett hír. A városban és közvetlen környékén csaknem háromszázezren laknak.



A hozzávetőleg 17 ezer szigetből álló Indonézia a mintegy 40 ezer kilométer hosszú, úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, ahol az átlagosnál sokkal több a földrengés és a vulkánkitörés. Legutóbb augusztusban pusztítottak sorozatos földrengések az indonéz Lombok és Szumbawa szigeteken, a halálos áldozatok száma meghaladta az ötszázat.