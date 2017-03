Sok republikánus is ellenzi Trump tervét

Az elnök hétfőn jelentette be, hogy az említett területekről, valamint az oktatási, a környezetvédelmi, a tudományos kutatási szférától, a szegényeket támogató programokból átcsoportosítana összegeket a haderőre és a nyugdíjasok gazdasági biztonságának megőrzésére a jövő évi költségvetési tervben. A már most több mint 600 milliárd dollárból gazdálkodó haderő 54 milliárd dollárral kapna többet. Ennek finanszírozásához akár 37 százalékkal megkurtítanák a külügyminisztérium és a tárca segélyezési hivatalának (USAID) mintegy 50 milliárd dolláros éves költségvetését.



Több vezető kongresszusi tag is azt mondta a tervvel kapcsolatban, hogy a "puha hatalomnak" nevezett diplomácia és a külföldre szánt segélyek a haderővel együtt biztosítják a nemzetbiztonságot. Több vezető republikánus törvényhozó mind a szenátusban, mind a képviselőházban (a republikánusoknak mindkét házban többségük van) úgy nyilatkozott, hogy ezeket az elnöki terveket abszurdnak tartják, és valószínűleg nem fogják megszavazni. A költségvetési döntések megszavazásához mindkét házban egyszerű többség kell.



"A szövetségi költségvetés diplomáciai része nagyon fontos, ráadásul gyakran hatékonyabb felhasználását jelenti az adóbevételeknek" - jelentette ki Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője.



Marco Rubio floridai republikánus szenátor, a külügyi bizottság tagja azt írta a Twitteren: "A külföldre szánt segély nem könyöradomány, nagyon kis része a költségvetésnek, okosan kell elkölteni, de nagyon fontos az amerikai gazdaság és a nemzetbiztonság számára. Sokkal nehezebb lesz toborozni embereket arra, hogy terrorcselekményeket kövessenek el az Egyesült Államok ellen, ha tudják, hogy az Egyesült Államoknak köszönhetik puszta létüket. Amerikának nincs alternatívája a világon. Ha Amerika úgy dönt, hogy visszahúzódik a világból, akkor ki fog a helyébe lépni?" - tette fel a kérdést.



Lindsey Graham, a szenátus segélyezési albizottságának republikánus elnöke azt mondta: "Donald Trump javaslata halva született ötlet. Katasztrófa volna. Ha nem élünk a puha hatalom eszközével, akkor soha nem fogunk megnyerni egy háborút sem. Ami a legbosszantóbb, hogy ha valaki csökkenteni akarja a külügyminisztérium költségvetését, akkor nem érti, mi kell egy háború megnyeréséhez" - mondta Graham az MSNBC tévének.



Az ilyen irányú és horderejű költségvetési változtatás ellen emelt szót Trump elnöknél és a kongresszusi vezetőknél kedden levélben több mint 120 nyugalmazott tábornok is. Kijelentették, hogy a külpolitika alakításában a védelmi politikával egyenrangú a diplomácia.



A külügyminisztérium és a segélyezési hivatal költségvetésének megkurtítása valószínűleg azt is jelentené, hogy csökkenteni kell a külföldi diplomáciai képviseletek védelmére szánt összegeket, pedig a republikánusok amiatt is bírálták az előző, demokrata kormányt, hogy ez a védelem nem volt megfelelő, amit a bengázi konzulátus elleni 2012-es fegyveres támadás tényével támasztottak alá. A támadásban meghalt négy amerikai diplomata.



Ellenállásra számíthat az elnök a republikánusok egy részétől azzal a régóta ígért tervével kapcsolatban is, hogy visszavonja az Obamacare néven ismert egészségbiztosítási törvényt, és valamilyen más egészségbiztosítási rendszerrel váltja azt fel. Ilyen rendszer terve formálódik most egyes képviselőházi republikánusok körében. Donald Trump a kongresszus két háza előtt elmondott kedd esti beszédében ismertette a terv egy fontos elemét, igaz, nem túl részletesen. Kiderült, hogy az elnök - most először - hajlik arra, hogy az egyéni egészségügyi hozzájárulást a személyi jövedelemadó összegéből is támogassák. A republikánusok egy része azonban ellenzi ezt, mert szerintük túl nagy bevételkiesést jelentene az államnak, így végül költségesebb lenne, mint az Obamacare, ráadásul kevesebb embernek lenne egészségbiztosítása, mint jelenleg.