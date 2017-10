Sokkoló házkutatás: 9 feldarabolt holttestet rejtettek a hűtőládák - fotók

Kilenc feldarabolt holttestet talált a japán rendőrség egy dél-tokiói lakásban, a testrészekre hűtőládákban bukkantak rá - jelentették hírügynökségek kedden.A lakásban lakó 27 éves Sirajsi Takahiro beismerte, hogy ő követte el a gyilkosságokat. A férfi a testrészeket azért darabolta fel és tette hűtőládákba, hogy elrejtse a bizonyítékokat.A rendőrség egy eltűnt fiatal nő után nyomozott, így leplezték le a sorozatgyilkossággal gyanúsított Sirajsit.A japán hatóságok egyebek közt két levágott fejet is találtak, egyes testrészeket pedig macskalommal borították be. A rendőrség a testrészek alapján nyolc nőt és egy férfit azonosított, az emberi maradványok különböző bomlási szakaszban voltak.A hatóságok gyanúja szerint az említett eltűnt fiatal nő is a darabolós gyilkos áldozatai között volt.Az elkövetőről egyelőre nincs sok információ, értesülések szerint a szexiparban dolgozott, mindenekelőtt nőket szervezett be. Egyelőre nem állapították meg a feltételezhetően augusztus és október vége között elkövetett gyilkosságok indítékát.Legkevesebb kilenc emberi holttest maradványaira bukkant hűtőládákban a japán rendőrség egy házkutatás során a Tokiótól mintegy 35 kilométerre, délkeletre fekvő Zamában.A lakás tulajdonosát, egy 27 esztendős férfit őrizetbe vették. Az ügy további részletei egyelőre nem ismertek.