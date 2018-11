Sokkoló jelenet: megbilincselt férfit lőtt agyon egy rendőrtiszt - 18+ videó

Egy tiszt testkamerája rögzítette Andrew Kana életének utolsó pillanatait. A férfit egy étterem közepén tartóztatták le, de az őrizetbe vétel nem ment simán, így az egyik rendőrtisztnek a másodperc tört része alatt kellett döntenie. - írja a BorsOnline A felvételen jól látszik, hogy Kanát már megbilincselték - egyik keze már az előtte álló rendőréhez volt bilincselve -, amikor megpróbált fegyvert rántani. A rendőrnek ilyen közelről esélye sem lett volna a túlélésre, ha a bűnözőnek sikerül tüzet nyitnia - így döntött, és közelről lelőtte a megbilincselt férfit, aki végül a helyszínen életét vesztette.Andrew Kanát számos bűncselekmény miatt körözték mind Oklahomában, mind Idahóban. Amikor rátaláltak, egy olyan nővel találkozott, amit korábban már megpróbált megfojtani.Noha a hatóságok vizsgálják a végzetes letartóztatás körülményeit, valószínűleg jogosnak találják majd Ron Yates őrmester fegyverhasználatát. A helyzet láthatóan gyorsan változott, és a rendőrnek is gyorsan, pillanatok alatt kellett döntenie. Az étterem megrohamozásától a lövésig mindössze 58 másodperc telt el. Az ügyben egyetlen problémás dolog lehet: Yates csak a lövés után kapcsolta be a testkameráját - írja a Muskogee Phoenix oldala. Talán ezért is érezték fontosnak, hogy kollégája testkamerás felvételeit megosszák a nyilvánossággal.