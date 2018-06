Sorozatos robbanásban sokan meghaltak a nigériai Borno államban

A Boko Haram iszlamista fegyvereseinek terrortámadásai sújtotta országban hetek óta ez volt a legsúlyosabb merénylethullám.



Az áldozatok összeszámlálásában részt vevő helyiek elmondták, hogy a robbanássorozat Damboa megyében történt, az állam déli részén helyi idő szerint szombat este. Szemtanúk szerint legalább egy rakéta is becsapódott.



A robbantás a megye Shuvari és Abachari járásai között történt, mintegy 90 kilométerre a szövetségi állam székhelyétől, Maiduguritól.



"Lerombolták a házainkat. A támadás után 31 halottat számoltunk meg, közöttük ártatlan gyermeket és idős személyek is voltak" - mondta el Modu Usman helyi lakos, egy helyi vezető fia.



Egy helyi milícia tagja, Babakura Kolo elmondta, hogy a támadásban sokan megsebesültek.



A támadások célpontjai a ramadán böjt lezárását jelző íd-al-fítr ünnepre összegyűlt lakosok voltak.



A nigériai "iszlám kalifátus" létrehozásáért harcoló lázadók fő célpontja Borno. A támadások során 2009 óta több mint 30 ezer embert öltek meg és több mint kétmilliót kényszerítettek otthonuk elhagyására.



Az AFP francia hírügynökség úgy tudja, hogy két öngyilkos merényletet is elkövettek. A merénylet után - amelynek hat áldozata volt - a valószínűsített dzsihadisták kézigránátokkal támadtak a támadások helyén összegyűlt tömegre, további emberéleteket kioltva.



A robbantások elkövetését eddig senki sem vállalta magára.



A helyi önkormányzat egyik nevének elhallgatását kérő vezetője szerint az áldozatok száma még nőhet, mert sok ember sebesülése életveszélyes.



Május 1-én legalább 86 embert öltek meg a Bornóval szomszédos Adamawa államban fekvő Mubi mecsetje és piaca elleni kettős merényletben.