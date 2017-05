Sörrel a kezében lövöldözött a medence parton, egy fürdőzőt megölt

Több embert megsebesített, egyet pedig megölt egy lövöldöző vasárnap San Diegóban, az Egyesült Államokban, s miközben az egyik kezében a fegyvert tartotta, a másikkal sört ivott.



A KFMB-TV helyi tévécsatorna jelentése szerint a férfi egy társasház úszómedencéje mellett nyitott tüzet az emberekre.



Egy szemtanú szerint a férfi a medence mellett ült, sörözött, és a másik kezében lévő fegyverből tüzelt. A házban lakó szemtanú azt is elmondta, hogy a lövöldöző a rendőrökre is tüzet nyitott, ezért végül agyonlőtték.



Shelley Zimmerman helyi rendőrfőnök az incidens után sajtótájékoztatón ismertette a részleteket. A 49 éves Peter Selis hét embert lőtt meg, egyikük a kórházban belehalt sérüléseibe. Több sérült állapota is válságos. Zimmerman tudatta: először egy rendőrhelikopter ért a helyszínre, és a pilóta azt jelentette, hogy több sérültet lát, és a feltételezett elkövető is a helyszínen van, és úgy tűnik, újratölti fegyverét.



A helyszínre érkező három rendőr agyonlőtte a gyanúsítottat, miután a férfi rájuk emelte nagy kaliberű fegyverét - mondta el Zimmerman.



A rendőrség úgy tudja, Selis is az épületben lakott, de azt egyelőre nem tudták kideríteni, hogy miért kezdett lövöldözni.



