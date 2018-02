Spanyolország egy 150 év börtönre ítélt drogbáró kiadatását kéri az Egyesült Államoktól, hogy a dél-európai országban is bíróság elé állíthassák - döntött pénteki ülésén a spanyol kormány Madridban.



Álvaro López Tardónt az amerikai bíróság a Los Miami néven ismert nemzetközi kábítószer-kereskedő banda vezetőjeként azonosította, és 13 rendbeli, összesen 20 millió dollár értékű pénzmosás miatt küldte börtönbe, amely Kolumbia és Spanyolország közötti drogszállítmányokból származott.



A 2014-ben született ítélet az egyik legnagyobb mértékű büntetés volt Florida állam történetében a spanyol sajtó beszámolói szerint.



A 42 éves spanyol férfit 2011 nyarán tartóztatták le Miamiban az FBI és a spanyol hatóságok együttműködése révén.



Spanyolországban ugyanakkor 20 embert fogtak el, köztük Álvaro López Tardón testvérét. Az akció során spanyol rendőrség 34 millió dollár elrejtett készpénzt talált.



A drogbáró ellen Spanyolországban 8,2 millió eurós adócsalás és társadalombiztosítási csalás, valamint közokirat-hamisítás miatt zajlik eljárás. Továbbá gyanúsított 2007 és 2010 között Peruból Spanyolországba érkező kokainszállítmányok miatt indult ügyben is.



A Los Miami igen ismert volt a madridi éjszakai életben, több diszkót is ellenőrzésük alatt tartottak.