Spontán tüntettek a zágrábi taxisok az Uber ellen

Fennakadásokat okozott a horvát főváros közlekedésében szerdán a taxisok több órán át tartó spontán tüntetése az Uber internetes fuvarmegosztó cég tisztességtelennek ítélt konkurenciája ellen - közölte a horvát közszolgálati televízió (HRT).



Zágráb egyik legforgalmasabb útkereszteződésében több száz taxis sorakoztatta fel járművét. Az ország több városából indultak el újabb taxisok is, hogy csatlakozzanak a be nem jelentett tüntetéshez. Többüket a Zágrábhoz közeli fizetőkapuknál, az autópályákon fordították vissza rendőrök. Horvátországban nem ez volt az első esett, hogy taxisok tüntettek az Uber ellen. Korábban az is előfordult, hogy Uber-sofőröket támadtak meg más taxisok.



Bozo Miletic, a horvát iparkamara személyi fuvarozás szekciójának elnöke úgy nyilatkozott: "két éve nem működik Horvátországban a jogállamiság és mi nem tehettünk mást, mint spontán tüntetést szerveztünk, hogy így tiltakozzunk az állami intézmények ellen, amiért nem hajtják végre a törvényeket".



Miletic kiemelte: már két éve - amióta Horvátországban megkezdte működését az amerikai székhelyű Uber - illegálisan működik a cég.



Dragutin Ranogajec, a horvát iparkamara képviselője elmondta: eddig minden legális lehetőséget kimerítettek az Uberrel szemben, és most azt követelik a kormánytól, hogy számolja fel az internetes fuvarmegosztó cég működésének teret engedő joghézagokat.



A taxisok tíz nap haladékot adtak a kormánynak, hogy megfelelő lépéseket tegyen az ügy rendezésére, különben folytatják a demonstrációt.



Andrej Plenkovic horvát kormányfő a szerdai kormányülésen kijelentette: az Uber használata Horvátországban ellentétes a hatályos rendeletekkel, ezért több büntetést is kiszabtak már a cégre. Jelezte, hogy a közlekedési minisztérium folyamatosan ellenőrzi azokat a sofőröket és gépjárműveket, amelyeknek nincs a horvát törvényeknek megfelelő érvényes engedélye. "Belátható időn belül az illetékes minisztérium megfelelő jogszabályokat javasol a meglévő törvények módosítására, hogy azok precízebben szabályozhassák a kérdést" - hangsúlyozta a kormányfő.



A 2015 óta Horvátországban is működő Uber ellen 170 esetben folyt hatósági ellenőrzés. Eddig 5,2 millió kuna (215 millió forint) pénzbírságot szabtak ki a cégre és 11 gépjárművet koboztak el. A feljelentések alapján 19 esetben hozott elsőfogú ítéletet a bíróság.



Az Uber több horvátországi városban működik, köztük a nagyobb dalmáciai városokban is, 100 ezer felhasználója és 1500 sofőrje van.



Ez év márciusában a cég bejelentette: vízitaxi szolgálatot is indít Dalmáciában.



Davor Tremac, az Uber délkelet-európai igazgatója úgy vélte: Split-Dalmát megyében, valamint Zára, Sibenik és Dubrovnik városokban a nyári szezonban 8,5 millió turista fordul meg, és egyre nagyobb a kereslet a vízitaxik iránt, amellyel a szigetekre is eljuthatnának. Ezért döntöttek az új szolgáltatás elindítása mellett - mondta.